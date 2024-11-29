В Тбилиси продолжаются протесты из-за решения грузинских властей отказаться от переговоров о вступлении в ЕС до 2028 года. В ночь на 29 ноября спецподразделения силовиков жестко зачистили территорию перед парламентом, применяя водометы, слезоточивый газ и физическую силу. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Эхо Кавказа".
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Что известно о последствиях акции протеста в Тбилиси
Согласно информации грузинских медиа, пострадали по меньшей мере 15 представителей СМИ. Среди них – журналист и телеведущий телеканала Formula Гурам Рогава, которого избили до кровотечения. Операторы и репортеры других медиа также получили травмы, а их техника была повреждена или конфискована. Один из журналистов получил перелом носа, после чего его задержали.
Задержанный и избитый журналист Лексо Кешелашвили / Фото"Эхо Кавказа"
Демонстранты, пытаясь оказать сопротивление, начали строить баррикады, а полиция тушила костры на месте протеста водометами. По официальной информации МВД Грузии, задержаны 43 человека по административным статьям. Также открыты уголовные производства по фактам "нападения на полицейских" и "повреждение или уничтожение имущества".
Протесты в Грузии: смотрите видео "Эхо Кавказа"
Полиция применила спецвойск: смотрите видео "Эхо Кавказа"
Спецназ тушит пожар: смотрите видео "Эхо Кавказа"
Неправомерные действия силовиков вызвали критику как со стороны протестующих, так и общественных организаций. В частности, "Ассоциация молодых юристов Грузии" заявила, что зачистка акции осуществлялась с нарушением закона и с использованием непропорциональной силы.
Перед парламентом зачищают территорию / Фото "Эхо Кавказа"
Как отреагировали президент Грузии и оппозиция
Саломе Зурабишвили резко осудила действия силовиков, заявив, что они являются неприемлемыми и назвала их "российскими методами". По ее словам, в стране больше нет безопасного места, потому что за людьми гонятся "что в церквях, что в аптеках".
Грузины на акции протеста: смотрите видео "Эхо Кавказа"
Тем временем оппозиция объявила о новой акции протеста. Политики призывают граждан не прекращать борьбу и выступить против сворачивания евроинтеграционного курса. По мнению оппозиции, действующее правительство сознательно отказывается от курса на Европу, направляя страну в сторону России.
Силовики зачищали территорию перед правительством / "Эхо Кавказа"
Акции протеста в Грузии
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили не признаёт результаты парламентских выборов, которые она назвала "российскими выборами", и призвала к проведению митинга.
- После подсчета голосов с 99% участков правящая партия "Грузинская мечта" набрала почти 54% голосов, хотя экзитполы, в частности Edison Research, показывали победу оппозиции с 51,9% голосов.
- Недавно протестующие проводили ночь перед парламентом, требуя новых выборов.
- Митинги были организованы через социальные сети, где протестующие выражают свое недовольство действиями правящей партии "Грузинская мечта".