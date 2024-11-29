У Тбілісі тривають протести через рішення грузинської влади відмовитися від переговорів про вступ до ЄС до 2028 року. У ніч на 29 листопада спецпідрозділи силовиків жорстко зачистили територію перед парламентом, застосовуючи водомети, сльозогінний газ і фізичну силу. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Эхо Кавказа".

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Що відомо про наслідки акції протесту в Тбілісі

Згідно з інформацією грузинських медіа, постраждали щонайменше 15 представників ЗМІ. Серед них – журналіст і телеведучий телеканалу Formula Гурам Рогава, якого побили до кровотечі. Оператори та репортери інших медіа також зазнали травм, а їхню техніку було пошкоджено чи конфісковано. Один із журналістів зазнав перелому носа, після чого його затримали.

Затриманий та побитий журналіст Лексо Кешелашвілі / Фото "Эхо Кавказа"

Демонстранти, намагаючись чинити опір, почали будувати барикади, а поліція гасила багаття на місці протесту водометами. За офіційною інформацією МВС Грузії, затримано 43 людини за адміністративними статтями. Також відкрито кримінальні провадження за фактами "нападу на поліцейських" і "пошкодження чи знищення майна".

Протести у Грузії: дивіться відео "Эхо Кавказа"

Поліція застосувала спецвійська: дивіться відео "Эхо Кавказа"

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Неправомірні дії силовиків викликали критику як з боку протестувальників, так і громадських організацій. Зокрема, "Асоціація молодих юристів Грузії" заявила, що зачистка акції здійснювалася з порушенням закону та з використанням непропорційної сили.

Перед парламентом зачищають територію / Фото "Эхо Кавказа"

Як відреагували президентка Грузії та опозиція

Саломе Зурабішвілі різко засудила дії силовиків, заявивши, що вони є неприйнятними та назвала їх "російськими методами". За її словами, в країні більше немає безпечного місця, бо за людьми женуться "що у церквах, що в аптеках".

Грузини на акції протесту: дивіться відео "Эхо Кавказа"

Тим часом опозиція оголосила про нову акцію протесту. Політики закликають громадян не припиняти боротьбу та виступити проти згортання євроінтеграційного курсу. На думку опозиції, чинний уряд свідомо відмовляється від курсу на Європу, спрямовуючи країну в бік Росії.

Силовики зачищали територію перед урядом / "Эхо Кавказа"

Акції протесту у Грузії