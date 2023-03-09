Пророссийская журналистка Лали Морошкина заявила, что грузины не участвуют в протестах. А, конечно же, протестуют украинцы. Об этом 24 Канала сказал грузинский политолог Гела Васадзе.

Достойно внимания На чьей стороне Грузия: почему у народа и власти нет общей позиции относительно войны в Украине

"Когда мне задали вопрос, как бы я это прокомментировал, я сказал: "Она права, потому что после 24 февраля 2022 года все порядочные люди на Земле – украинцы. И те, кто сейчас на проспекте Руставели, конечно, украинцы. Правда, с грузинскими фамилиями. Поэтому не нужно этому удивляться", – заметил политолог.

Грузия – это Европа

Власти понемногу освобождают задержанных. По словам Васадзе, вчерашний вечер очень испугал власть. Непонятно, для чего она разогнала акцию 7 марта. Была попытка повторить это, но разогнать акцию 8 марта не получилось.

Протестующие сначала разбегались, а затем сразу же собирались и устанавливали барьеры. К 5:30 утра они перекрыли набережную и площадь Героев. Власти поняли, что люди настроены решительно, и ничего с этими протестами не делаешь. Они решили дать задний ход,

– отметил Гела Васадзе.

Драйверами этих протестов являются студенты, и они заявили, что акции будут продолжаться. Политолог отмечает: это будет продолжаться до тех пор, пока не будут освобождены все задержанные.

"Я думаю, они будут продолжаться с требованием наказания виновных. По меньшей мере, политическую ответственность должны нести те, которые давали приказы разгонять мирные манифестации", – считает политолог.

По мнению Васадзе, потенциал действа огромен. Во-первых, это движение снизу. Во-вторых, это движение молодых людей: средний возраст протестующих – от 18 до 25 лет.

Это люди, которые не просто не помнят Советский Союз – когда они родились, его уже не было. Они выросли в свободной стране с полной уверенностью, что Грузию – это Европа,

– объяснил политолог.

Суть не только в законе, акцентирует он, а в том, что европейская перспектива Грузии подвергнута сомнению власти. "Есть хорошее английское выражение: "F*****g angry". Грубо, но это так. В эти дни молодежь f*****g angry. Я думаю, власть это понимает и чувствует", – резюмировал Васадзе.