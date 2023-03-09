Проросійська журналістка Лалі Морошкіна заявила, що грузини не беруть участь у протестах. А, звісно, українці. Про це 24 Каналу сказав грузинський політолог Гела Васадзе.

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"Коли мені поставили питання, як би я це прокоментував, я сказав: "Вона права, тому що після 24 лютого 2022 року усі порядні людини на Землі – українці. І ті, хто зараз на проспекті Руставелі, звісно, вони українці. Щоправда, з грузинськими прізвищами. Тож не потрібно цьому дивуватися", – зауважив політолог.

Грузія – це Європа

Влада потроху звільняє затриманих. За словами Васадзе, вчорашній вечір дуже налякав владу. Незрозуміло для чого вона розігнала акцію 7 березня. Була спроба це повторити, але розігнати акцію 8 березня не вийшло.

Протестувальники спершу розбігалися, а потім одразу ж збиралися і встановлювали бар'єри. До 5:30 ранку вони перекрили узбережжя й площу Героїв. Влада зрозуміла, що люди налаштовані рішуче, і нічого з цими протестами не робиш. Вони вирішили дати задній хід,

– відзначив Гела Васадзе.

Драйверами цих протестів є студенти й вони заявили, що акції продовжуватимуться. Політолог наголошує: це триватиме доти, поки не звільнять усіх затриманих.

"Я думаю, вони продовжуватимуться з вимогою покарання винних. Щонайменше, політичну відповідальність мають нести ті, які давали накази розганяти мирні маніфестації", – вважає політолог.

На думку Васадзе, потенціал дійства величезний. По-перше, це рух знизу. По-друге, це рух молодих людей: середній вік протестувальників – від 18 до 25 років.

Це люди, які не просто не пам'ятають Радянського Союзу – коли вони народилися, його вже не було. Вони виросли у вільній країні з повною впевненістю, що Грузію – це Європа,

– пояснив політолог.

Суть не лише в законі, акцентує він, а в тому, що європейська перспектива Грузії поставлена під сумнів влади. "Є гарний англійський вислів: "F*****g angry". Грубо, але це так. Ці дні молодь f*****g angry. Я думаю, влада це розуміє і відчуває", – резюмував Васадзе.