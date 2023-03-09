Об этом в эфире 24 Канала рассказал российский оппозиционный политик Гарри Каспаров. По его словам, в Грузии есть официальные власти, а еще есть Бидзина Иванишвили – российский олигарх, давно живущий в стране. Его связи с бывшими российскими сообщниками никуда не делись и об этом хорошо известно.

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Гарри Каспаров отметил, что Грузия является одной из главных площадок для обхода санкций. Особенно с точки зрения технологической – запчастей, чипов – все то, что необходимо для оружия. Неслучайно в Грузии открылось безумное количество компаний, имеющих российский бизнес.

Возвращение Грузии на ту линию, которую проводил Михеил Саакашвили – это победа для всех, поражение Путина и помощь Украине быстрее победить в войне,

– рассказал российский оппозиционный политик.

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По словам Каспарова, такое решение может на этом этапе и поможет, но это все равно поражение власти. Это признание того, что грузинское общество может влиять на власть. И попытка так открыто копировать действия российских властей, наталкивается на мощное сопротивление общества.

"Даже если сейчас протест не перерастет в социальный взрыв, то это все равно бомба замедленного действия. Совершенно очевидно, что в этих условиях грузинские власти должны будут, если хотят выжить, вести себя иначе", – добавил Каспаров.

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