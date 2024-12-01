Четвертый президент Грузии Георгий Маргвелашвили рассказал 24 Каналу, что премьер Иракли Кобахидзе входит в группировку,, которая хочет силовым способом управлять страной. На самом деле эта группа политиков не является легитимной.

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В Грузии продолжается протест

Пророссийские политики фактически захватили власть, у них есть силовые ресурсы, которые они привлекают. Но их нельзя назвать легитимным парламентом, правительством, а Иракли Кобахидзе – действующим премьером.

Его комментарии и взгляды на политику, ситуацию в Грузии является лишь репликой того, что говорит олигарх Бидзина Иванишвили (бывший премьер, который имеет значительное состояние в России – 24 Канал). Он не является легитимной структурой,

– подчеркнул четвертый президент Грузии.

Люди во всех крупных городах вышли на улицы, чтобы сбросить группировку, которая находится у власти. Объединена не только оппозиция, а все гражданское общество. Сейчас главная задача – привлечь к протестам как можно больше разных групп людей.

"Дипломаты, представители Министерства обороны, учителя – все они проявляют четкую позицию относительно того, что российская спецоперация захвата власти в Грузии недопустима. Я думаю, это будет усиливаться с каждым днем в соответствии с насилием, которое мы видим на улицах", – добавил Георгий Маргвелашвили.

Обратите внимание! Президентские выборы в Грузии запланированы на 14 декабря 2024 года. Впервые главу государства будет выбирать не население, а Избирательная коллегия. Действующая президент Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности до тех пор, пока не заработает легитимный парламент.

Сломить дух грузин не удастся даже из-за страшных побоев, репрессий, к которым прибегает власть. Все это действует наоборот и только мотивирует еще больше людей объединяться и выходить на протест.

Напомним, в Грузии возобновились протесты после того, как власти заявили об отказе от курса на евроинтеграцию. Люди вышли на улицы и начали возводили баррикады, но их жестоко разогнали силовики. На следующее утро митингующие вышли снова.

В Госдепартаменте США заявили, что приостанавливают партнерство с Грузией из-за действий пророссийской правящей партии "Грузинская мечта". Она отвергла построение более тесных связей с Европой, выбрав вместо этого сближение с Россией.