В Тбилиси, у здания Общественного вещателя, собрались люди, которые требуют предоставления эфирного времени для митингующих, выступающих против решения "Грузинской мечты" отложить переговоры по вступлению в Евросоюз до 2028 года. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на Sova.

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Что известно о возобновлении протестов в Грузии

Оппозиция требует, чтобы телеканал освещал факты насилия во время протестов.

Тот факт, что средства массовой информации должны быть свободными, больше не является вопросом в демократических государствах. Статья 78, которую когда-то требовало грузинское общество, закреплена Конституцией,

– добавила Нино Зауташвили, одна из участниц акции.

Протесты также продолжаются возле Тбилисского университета, где студенты пришли с фотографиями пострадавших от насильственного разгона акций. Они планируют присоединиться к предстоящей акции у парламента.

Акции протеста также проходят в Батуми. Митингующие сначала собрались возле дома судьи Мераба Турава, а затем отправились к центральным улицам города. А в Зугдиди оппозиция заблокировала главную улицу – проспект Гамсахурдия.

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