У Тбілісі, біля будівлі Суспільного мовника, зібралися люди, які вимагають надання ефірного часу для мітингувальників, які виступають проти рішення "Грузинської мрії" відкласти переговори щодо вступу до Євросоюзу до 2028 року. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на Sova.

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Що відомо про поновлення протестів у Грузії

Опозиція вимагає, щоб телеканал висвітлював факти насильства під час протестів.

Той факт, що засоби масової інформації мають бути вільними, більше не є питанням у демократичних державах. Стаття 78, яку колись вимагало грузинське суспільство, закріплена Конституцією,

– додала Ніно Зауташвілі, одна з учасниць акції.

Протести також тривають біля Тбіліського університету, де студенти прийшли з фотографіями постраждалих від насильницького розгону акцій. Вони планують приєднатися до майбутньої акції біля парламенту.

Акції протесту також відбуваються в Батумі. Мітингувальники спочатку зібралися біля будинку судді Мераба Турава, а потім вирушили до центральних вулиць міста. А у Зугдиді опозиція заблокувала головну вулицю – проспект Гамсахурдія.

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