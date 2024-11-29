Протесты продолжаются уже второй день. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".
Смотрите также Кулеба заявил, что в Грузии разворачивается "украинский сценарий" 2013 года
Полиция разгоняет протестующих водометами и перцовым газом
Люди выходят в разных городах Грузии. В частности, в Тбилиси акция протеста развернулась возле парламента.
Грузины снова вышли на протесты: смотрите видео
Силовики еще раньше перекрыли проход к зданию. Но митингующие не оставляют попыток выломать боковые ворота на входе.
Протестующие пытаются прорваться в парламент: смотрите видео
На кадрах видно, что некоторые протестующие запаслись масками и защитными очками.
Также известно, что полиция начала применять против них водометы и перцовый газ.
Полиция разгоняет митингующих водометами: смотрите видео
Всего на митинг вышли тысячи людей. Люди также скандируют антиправительственные лозунги и называют спецназовцев "русскими".
На протесты в Тбилиси вышли тысячи людей: смотрите видео
Люди не испугались силового разгона накануне и снова пришли к зданию парламента. Напомним, что 28 ноября во время протестов в Тбилиси было много задержанных и пострадавших.