Протесты продолжаются уже второй день. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Эхо Кавказа".

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Полиция разгоняет протестующих водометами и перцовым газом

Люди выходят в разных городах Грузии. В частности, в Тбилиси акция протеста развернулась возле парламента.

Грузины снова вышли на протесты: смотрите видео

Силовики еще раньше перекрыли проход к зданию. Но митингующие не оставляют попыток выломать боковые ворота на входе.

Протестующие пытаются прорваться в парламент: смотрите видео

На кадрах видно, что некоторые протестующие запаслись масками и защитными очками.

Также известно, что полиция начала применять против них водометы и перцовый газ.

Полиция разгоняет митингующих водометами: смотрите видео

Силовики застосовують водомети проти мітингувальників: дивіться відео

Всего на митинг вышли тысячи людей. Люди также скандируют антиправительственные лозунги и называют спецназовцев "русскими".

На протесты в Тбилиси вышли тысячи людей: смотрите видео

Люди не испугались силового разгона накануне и снова пришли к зданию парламента. Напомним, что 28 ноября во время протестов в Тбилиси было много задержанных и пострадавших.