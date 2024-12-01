Четвертий президент Грузії Георгій Марґвелашвілі розповів 24 Каналу, що прем'єр Іраклі Кобахідзе входить до угруповання, яке хоче силовим способом керувати країною. Насправді ця група політиків не є легітимною.

До теми Протести не стихають: у центрі Тбілісі після нічного розгону знову збираються люди

У Грузії триває протест

Проросійські політики фактично захопили владу, у них є силові ресурси, які вони залучають. Але їх не можна назвати легітимним парламентом, урядом, а Іраклі Кобахідзе – чинним прем'єром.

Його коментарі та погляди на політику, ситуацію в Грузії є лише реплікою того, що говорить олігарх Бідзіна Іванішвілі (колишній прем'єр, який має значні статки у Росії – 24 Канал). Він не є легітимною структурою,

– наголосив четвертий президент Грузії.

Люди у всіх великих містах вийшли на вулиці, щоб скинути угруповання, яке перебуває при владі. Об'єднана не тільки опозиція, а все громадянське суспільство. Зараз головне завдання – залучити до протестів якнайбільше різних груп людей.

"Дипломати, представники Міністерства оборони, вчителі – всі вони виявляють чітку позицію щодо того, що російська спецоперація захоплення влади у Грузії є недопустимою. Я думаю, це посилюватиметься з кожним днем відповідно до насилля, яке ми бачимо на вулицях", – додав Георгій Марґвелашвілі.

Зверніть увагу! Президентські вибори у Грузії заплановані на 14 грудня 2024 року. Вперше главу держави обиратиме не населення, а Виборча колегія. Чинна президентка Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади доти, доки не запрацює легітимний парламент.

Зламати дух грузинів не вдасться навіть через страшні побої, репресії, до яких вдається влада. Все це діє навпаки й тільки мотивує ще більше людей об'єднуватися і виходити на протест.

Нагадаємо, у Грузії відновилися протести після того, як влада заявила про відмову від курсу на євроінтеграцію. Люди вийшли на вулиці й почали зводили барикади, але їх жорстоко розігнали силовики. Наступного ранку мітингарі вийшли знову.

У Держдепартаменті США заявили, що призупиняють партнерство з Грузією через дії проросійської владної партії "Грузинська мрія". Вона відкинула побудову тісніших зв'язків з Європою, обравши натомість зближення з Росією.