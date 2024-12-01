Про це пише 24 Канал з посиланням на заяву Держдепартаменту. Нагадаємо, у Грузії знову протестують проти відмови від європейського курсу країни. "Грузинська мрія" вирішила відмовитися від переговорів з ЄС щодо вступу до кінця 2028 року.

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Чому США відмовилися від партнерства з Грузією

Рішення "Грузинської мрії" призупинити процес вступу Грузії до ЄС суперечить обіцянці грузинського народу, закріпленій у Конституції країни, щодо повної інтеграції до Європейського Союзу та НАТО. Призупинивши процес вступу Грузії до ЄС, "Грузинська мрія" відкинула можливість тісніших зв'язків з Європою і зробила Грузію більш вразливою для Кремля,

– ідеться в повідомленні.

США підкреслили: грузини переважно підтримують інтеграцію з Європою, але їхні протести розганяють. В Америці вважають, що люди "прагнуть реалізувати свої права на свободу зібрань і вираження поглядів, включно зі свободою мирних протестів". А тому там засудили "надмірне застосування сили поліцією" і закликали до мирних протестів.

"Різноманітні антидемократичні дії "Грузинської мрії" порушили основні принципи нашого американсько-грузинського стратегічного партнерства, яке ґрунтується на спільних цінностях і зобов'язаннях щодо демократії, верховенства права, громадянського суспільства, поваги до прав людини та основоположних свобод, а також антикорупційних зусиль. У результаті Сполучені Штати призупинили дію цього механізму", – пояснили в Держдепі.

У заяві грузинський уряд закликали "повернутися на євроатлантичний шлях, прозоро розслідувати всі порушення на парламентських виборах і скасувати антидемократичні закони, які обмежують свободу зібрань і вираження поглядів".

Президентка Саломе Зурабішвілі назвала це рішення США трагічним результатом антидемократичної, антизахідної, антиєвропейської та антигрузинської політики правлячої партії "Грузинська мрія". Вибори у країні мають відбутися 14 грудня. Президента уперше в історії Грузії обере парламент, але Зурабішвілі не збирається складати повноваження.