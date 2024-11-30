Протести у Тбілісі проти відмови уряду від євроінтеграції набирають обертів. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на "Эхо Кавказа" та Tbilisi Life.
Дивіться також Президентка Грузії заявила, що не піде з посади, бо "нелегітимний парламент" не проведе вибори
Що відомо про акції протесту 30 листопада
У центрі Тбілісі біля будівлі парламенту протестувальники підпалили барикади та опудало Бідзіни Іванішвілі для того, щоб показати незгоду з політикою керівної партії.
Як протестувальники закидали парламент феєрверками: дивіться відео
Мітингувальники закидають будівлю феєрверками, деякі з яких влучають у вибиті раніше вікна. На стінах парламенту лазерними проєкціями виведено слово "Бунтуй".
Грузини лазерами виводили слово "Бунтуй" на парламенті: дивіться відео
Кількість учасників протестів постійно зростає. До підтримки демонстрантів приєдналися навіть деякі фінансові установи – два грузинські банки офіційно заявили про солідарність із протестувальниками.
Як грузини вийшли на протест проти проросійської влади: дивіться відео
Протести у Грузії: останні новини
- Саломе Зурабішвілі заявила, що не піде з посади президентки Грузії, оскільки "нелегітимний парламент" не може обрати нового президента. Вона підкреслила, що її мандат триватиме до обрання нового президента новим парламентом, і закликала до зустрічі з суспільством та політичними партіями.
- Протестувальники в Грузії виступають проти відмови уряду від євроінтеграційного курсу, вимагаючи свободи ЗМІ та правди про насильство під час мітингів.
- У Тбілісі та інших містах тривають акції протесту, які жорстко розігнані спецназом, із застосуванням водометів, сльозогінного газу і фізичної сили.