Протесты в Тбилиси против отказа правительства от евроинтеграции набирают обороты. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на "Эхо Кавказа" и Tbilisi Life.
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Что известно об акциях протеста 30 ноября
В центре Тбилиси у здания парламента протестующие подожгли баррикады и чучело Бидзины Иванишвили для того, чтобы показать несогласие с политикой правящей партии.
Как протестующие забросали парламент фейерверками: смотрите видео
Митингующие забрасывают здание фейерверками, некоторые из которых попадают в выбитые ранее окна. На стенах парламента лазерными проекциями выведено слово "Бунтуй".
Грузины лазерами выводили слово "Бунтуй" на парламенте: смотрите видео
Количество участников протестов постоянно растет. К поддержке демонстрантов присоединились даже некоторые финансовые учреждения – два грузинских банка официально заявили о солидарности с протестующими.
Как грузины вышли на протест против пророссийской власти: смотрите видео
Протесты в Грузии: последние новости
- Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с должности президента Грузии, поскольку "нелегитимный парламент" не может избрать нового президента. Она подчеркнула, что ее мандат продлится до избрания нового президента новым парламентом, и призвала к встрече с обществом и политическими партиями.
- Протестующие в Грузии выступают против отказа правительства от евроинтеграционного курса, требуя свободы СМИ и правды о насилии во время митингов.
- В Тбилиси и других городах продолжаются акции протеста, которые жестко разогнаны спецназом, с применением водометов, слезоточивого газа и физической силы.