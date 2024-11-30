Її мандат продовжиться до обрання нового президента новим парламентом. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням проєкт Радіо Свобода "Эхо Кавказа".

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Зурабішвілі не хоче йти з посади через парламент

Саломе Зурабішвілі звернулася до громадськості, що існує національний консенсус з президентом, який є єдиним незалежним, легітимним інститутом. Вона анонсувала, що у неділю, 1 грудня, суспільство та політичні партії зустрінуться з нею.

Разом ми керуємо політичним процесом, яким керуєте ви зовні, на вулиці та в різних сферах суспільства. Я буду на чолі політичного процесу, залишаючись вашим президентом,

– заявила вона.

За її словами, наразі легітимного парламенту в країні немає, а нелегітимний парламент не може обрати нового президента. Через це, як зауважує Зурабішвілі, не може відбутися жодної інавгурації. "Мій мандат діє доти, доки не буде законно обраний парламент, який законно обере когось замість мене. Я з вами й буду з вами", – наголосила вона.

Нагадаємо, вечері 28 листопада на вулиці Тбілісі вийшли демонстранти, які обурені заморожуванням руху до ЄС. На протесті була й Саломе Зурабішвілі. Вона пішла до площі Свободи, де розмістилися спецпризначенці, та запитала силовиків: "Ви служите Росії чи Грузії?"