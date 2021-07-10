После случая с нападением из-за гомофобии в стране начались массовые протесты. В сети также распространился хэштег #JusticeForSamuel.

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Что известно о смерти Луиса

Известно, что 24-летний Луис отдыхал в одном из ночных клубов. Когда он решил позвонить, неизвестные обвинили мужчину, якобы он хочет их снять на камеру.

Сначала один из прохожих напал на Луиса, ударив его в лицо. Затем появились еще 12 человек, которые били медбрата, пока он не потерял сознание. Несмотря на то, что врачи пытались помочь мужчине, он умер в медицинском учреждении через несколько часов после того, как его доставили. По словам свидетелей, во время нападения неизвестные выкрикивали гомофобские высказывания.



В Испании проходят массовые протесты / Фото Associated Press



В сети распространяют хэштег #JusticeForSamuel / Фото Associated Press



Общество возмущаются убийством Самуэля Луиса / Фото Associated Press

Возмущение людей

Общество возмущено убийством Самуэля Луиса, которое состоялось почти сразу после празднования Прайда в Испании и одобрением законопроекта о защите и усиления прав ЛГБТ-сообщества.

Реакция премьера

На смертельное нападение отреагировал премьер-министр Испании Педро Санчес. Он выразил поддержку семье погибшего и заявил, что Испания не потерпит такого. "Это был жестокий и безжалостный поступок. Мы не сделаем шага назад в обеспечении прав и свобод граждан страны", – сказал политик.