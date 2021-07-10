Після випадку з нападом через гомофобію у країні розпочались масові протести. В мережі також поширився хештег #JusticeForSamuel.

Зверніть увагу В Угорщині набрав чинності скандальний закон про "гей-пропаганду"

Що відомо про смерть Луїса

Відомо, що 24-річний Луїс відпочивав в одному із нічних клубів. Коли він вирішив зателефонувати, невідомі звинуватили чоловіка, нібито він хоче їх зняти на камеру.

Спочатку один із перехожих напав на Луїса, вдаривши його в обличчя. Потім з'явились ще 12 осіб, які били медбрата, поки він не знепритомнів. Попри те, що лікарі намагались допомогти чоловікові, він помер в медичному закладі через кілька годин після того, як його доставили. За словами свідків, під час нападу невідомі вигукували гомофобські вислови.



В Іспанії відбуваються масові протести / Фото Associated Press



В мережі поширюють хештег #JusticeForSamuel / Фото Associated Press



Суспільство обурюються вбивством Самуеля Луїса / Фото Associated Press

Обурення людей

Суспільство обурилось вбивством Самуеля Луїса, яке відбулось майже одразу після святкування Прайду в Іспанії та схваленням законопроєкту про захист і посилення прав ЛГБТ-спільноти.

Реакція прем'єра

На смертельний напад відреагував прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес. Він висловив підтримку родині загиблого та заявив, що Іспанія не потерпить такого. "Це був жорстокий і безжалісний вчинок. Ми не зробимо кроку назад у забезпеченні прав і свобод громадян країни", – сказав політик.