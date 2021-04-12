Массовые беспорядки и протесты: в Миннеаполис ввели Нацгвардию после убийства афроамериканца
В пригороде Миннеаполиса, штат Миннесота, 11 апреля полицейский застрелил 20-летнего афроамериканца. После этого в городе Бруклин-Сентер начались масштабные протесты. Из-за столкновений власть уже ввела Национальную гвардию.
Источник:CNN
На протесты в городе Бруклин-Сентер 11 апреля вышли около сотни человек. Впоследствии ориентировочно 200 человек двинулись к полицейскому управлению.
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Что происходит в Миннеаполисе
Сотни людей вышли на протест через несколько часов после того, как стало известно о гибели 20-летнего Даунте Райта.
Впоследствии между протестующими и полицейскими начались столкновения, во время которых повредили несколько полицейских машин. Впоследствии 100 – 200 человек двинулись к полицейскому управлению.
Люди бросали камни и другие предметы в здание полицейского управления. Также поступали сообщения о выстрелах в районе,
– рассказал уполномоченный Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон.
По словам полицейского, из-за беспорядков в штат ввели Национальную гвардию. Кроме того, власти города ввели комендантский час и отменили занятия в местных школах.
Протесты и столкновения в Миннеаполисе: видео
Какие обстоятельства гибели Даунте Райта
Мужчина 11 апреля ехал в автомобиле вместе с девушкой. Полиция остановила авто из-за нарушения правил дорожного движения.
Правоохранители установили, что орден на задержание парня выдали раньше. Они пытались задержать Райта, однако он не подчинился и сел в машину. Тогда один из полицейских выстрелил в парня. Он получил ранение, но еще смог проехать несколько кварталов. Впоследствии его авто врезалось в другую машину. Райта пытались спасти, но его травма оказалась несовместимой с жизнью и он умер.
Что говорят о гибели Даунте Райта
- Мама Райта убеждена, что ее сына убил полицейский.
- Губернатор Тим Волз в своем твиттере выразил соболезнования семье и сказал, что молится за семью умершего.
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