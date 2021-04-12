В пригороде Миннеаполиса, штат Миннесота, 11 апреля полицейский застрелил 20-летнего афроамериканца. После этого в городе Бруклин-Сентер начались масштабные протесты. Из-за столкновений власть уже ввела Национальную гвардию.

На протесты в городе Бруклин-Сентер 11 апреля вышли около сотни человек. Впоследствии ориентировочно 200 человек двинулись к полицейскому управлению.

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Что происходит в Миннеаполисе

Сотни людей вышли на протест через несколько часов после того, как стало известно о гибели 20-летнего Даунте Райта.

Впоследствии между протестующими и полицейскими начались столкновения, во время которых повредили несколько полицейских машин. Впоследствии 100 – 200 человек двинулись к полицейскому управлению.

Люди бросали камни и другие предметы в здание полицейского управления. Также поступали сообщения о выстрелах в районе,

– рассказал уполномоченный Департамента общественной безопасности Джон Харрингтон.

По словам полицейского, из-за беспорядков в штат ввели Национальную гвардию. Кроме того, власти города ввели комендантский час и отменили занятия в местных школах.

Протесты и столкновения в Миннеаполисе: видео

Inside the looted Brooklyn Center Foot Locker.



Crowds are not dispersing, keep driving around and move from storefront to storefront while 3-5 cops drive up with a warning... and then disappear again where looters go back into stores. pic.twitter.com/PAteWXUZfM — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) April 12, 2021

Какие обстоятельства гибели Даунте Райта

Мужчина 11 апреля ехал в автомобиле вместе с девушкой. Полиция остановила авто из-за нарушения правил дорожного движения.

Правоохранители установили, что орден на задержание парня выдали раньше. Они пытались задержать Райта, однако он не подчинился и сел в машину. Тогда один из полицейских выстрелил в парня. Он получил ранение, но еще смог проехать несколько кварталов. Впоследствии его авто врезалось в другую машину. Райта пытались спасти, но его травма оказалась несовместимой с жизнью и он умер.

Обратите внимание! Люди вышли на протесты в городе, который расположен ориентировочно в 16 километрах от Миннеаполиса, где в прошлом году во время действий полиции погиб Джордж Флойд. Подробнее о тех событиях можно прочитать по ссылке.

Что говорят о гибели Даунте Райта