У передмісті Міннеаполіса, що у штаті Міннесота, 11 квітня поліцейський застрелив 20-річного афроамериканця. Після цього у місті Бруклін-Сентер почались масштабні протести. Через сутички влада вже ввела Національну гвардію.

На протести у місті Бруклін-Сентер 11 квітня вийшли близько сотні людей. Згодом орієнтовно 200 людей рушили до поліцейського управління.

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Що відбувається у Міннеаполісі

Сотні людей вийшли на протест за кілька годин після того, як стало відомо про загибель 20-річного Даунте Райта.

Згодом між протестувальниками та поліцейськими почались сутички, під час яких пошкодили кілька поліцейських машин. Згодом 100 – 200 людей рушили до поліцейського управління.

Люди кидали каміння та інші предмети в будівлю поліцейського управління. Також надходили повідомлення про постріли в районі,

– розповів уповноважений Департаменту громадської безпеки Джон Гаррінгтон.

За словами поліцейського, через заворушення у штат ввели Національну гвардію. Окрім того, влада міста запровадила комендантську годину та скасувала заняття у місцевих школах.

Протести та сутички у Міннеаполісі: відео

Inside the looted Brooklyn Center Foot Locker.



Crowds are not dispersing, keep driving around and move from storefront to storefront while 3-5 cops drive up with a warning... and then disappear again where looters go back into stores. pic.twitter.com/PAteWXUZfM — Rebecca Brannon (@RebsBrannon) April 12, 2021

Які обставини загибелі Даунте Райта

Чоловік 11 квітня їхав у автомобілі разом з дівчиною. Поліція зупинила авто через порушення правил дорожнього руху.

Правоохоронці встановили, що орден на затримання хлопця видали раніше. Вони намагались затримати Райта, однак він не підкорився та сів у машину. Тоді один з поліцейських вистрілив у хлопця. Він отримав поранення, але ще зміг проїхати кілька кварталів. Згодом його авто врізалось в іншу автівку. Райта намагались врятувати, але його травма виявилась несумісною з життям і він помер.

Зверніть увагу! Люди вийшли на протести у місті, яке розташоване орієнтовно за 16 кілометрів від Міннеаполіса, де торік під час дій поліції загинув Джордж Флойд. Детальніше про ті події можна прочитати за посиланням.

Що кажуть про загибель Даунте Райта