Протесты в Казахстане: кому выгодно

Еще вчера вечером за ужином у меня на даче говорили о чем угодно, только не о Казахстане. Уже ночью говорили только о Казахстане и сегодня других тем нет.

Пока совершенно не ясно, что происходит в этом государстве на южных границах России. Скорее я жду информации от моих друзей из Казахстана, чтобы хоть что-то понять. Один из них, владея инсайдерской информацией написал мне, что Токаев в панике. Так ли это?

Читайте также Как украинцы реагируют на протесты в Казахстане

До этого письма я на 80% был уверен, что революция – это способ Токаева устранить старика Назарбаева и его клан от власти.

Из Казахстана ночью улетели десятки бизнесджетов – значит, хотя бы для части элиты эти события страшная неожиданность.

Природа протеста

Теперь о перспективах. Все они гипотетичны

Во-первых, о самом протесте. Очевидно по его размаху, что он спонтанный. Можно рассуждать о том, кто поднес спичку, но если подносить к воде даже факел – она не загорится.

Очевидно, что общество Казахстана стало взрывоопасным, легко воспламеняющимся, и это не чей-то замысел - это результат неправедного, лживого властвования Назарбаева и его присных. Могло произойти и самовоспламенение. Но могла быть и спичка – чья?

Как я вижу пока, силовые структуры оказывают слабое сопротивление. Им не дан приказ массового огня на поражения. Пострадавших силовиков в разы больше, чем восставших. Из этого можно сделать вывод, что часть руководства этими структурами заинтересована в смене власти.

Внешние факторы

Из внешних сил можно назвать Путина, который захотел под шумок "взять под защиту жизнь и имущество" русского христианского населения ряда областей Казахстана.

Этот новый Крым безусловно прибавил бы ему популярность. Участвуют ли русские в протестах или они пока инертны – я не знаю.

По теме Первая революция 2022 года: в Казахстане все жестче, чем было в Украине

Можно назвать и Эрдогана с его пантюркистскими упованиями. В Турции дела обстоят сейчас плохо и новый геополитический проект при удачном осуществлении добавил бы престиж хозяину Анкары.

Вряд ли это Китай. Китаю хватает своего Синьцзяна, чтобы брать под контроль еще один регион с мусульманским тюркским населением, к тому же уже привыкший за тридцать лет к государственности.

Талибы тоже пока в стороне, но они могут появиться в наиболее мусульманских и наименее кочевых в прошлом областях южной части Казахстана.

Что касается западных демократий, то их поддержка революции, если она станет демократической, очень вероятна, а вот ее инспирирование сейчас неправдоподобно, кроме одного варианта – если США в своем противостоянии с Китаем и Россией убедили самого Токаева или иных властных людей Казахстана переориентироваться на Запад.

Западное финансовое и экономическое влияние в Казахстане сейчас существенно выше чем в России, его элита очень вестернизирована. Так что такой вариант я не буду вовсе исключать.

Важно Революция в Казахстане: так завершаются "транзиты" для "лидеров нации"

Выводы делать совершенно преждевременно

Пока на улицах стрельба, братание солдат с народом, пока горят здания городских управ и прокуратуры, маятник может качнуться куда угодно.

Но уже очевидно одно – в отличие от Беларуси, в Казахстане не снимают ботинок, прежде чем влезают на скамейки во время митингов. Протест тут протекает совсем иначе.

Возможно, и результат будет иным. Жителям десятка русских областей, граничащих с Казахстаном, да и всем нам, есть за чем заинтересованно наблюдать.

Что происходит в Казахстане – смотрите видео