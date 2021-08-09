В Польше мужчина умер после задержания полицией: вспыхнули протесты

В городке Любине, что в Нижней Силезии, несколько сотен человек вышли на протесты под здание управления полиции. Причиной стало то, что накануне после задержания силовиками умер 32-летний мужчина.

В здание полиции летели яйца и камни, коктейли Молотова, рядом пылали мусорные баки. В результате столкновений силовиков с митингующими десятки людей задержали.

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Смерть задержанного в Любине

Инцидент произошел 6 августа рано утром. Полицейские приехали на вызов в отношении агрессивного мужчины. Он якобы бросался камнями в окна дома и был под действием наркотиков.

На видео, которое обнародовали в сети, видно, как мужчину уложили на газон. Сверху над ним сидят полицейские, а задержанный всячески сопротивляется. Потом его "пакуют" в полицейское авто.

Впоследствии стало известно, что вскоре после задержания мужчина умер. Из-за этого в Любине сперва в сети, а потом и на улицах, прокатилась волна возмущений.

В воскресенье 8 августа перед районным штабом полиции в Любине собрались около 200 человек. Некоторые из митингующих принесли свечи, которые зажгли перед отделом полиции. Люди скандировали "убийцы" и требовали справедливого расследования инцидента.

Поздно вечером толпа из 30 человек начала штурмовать вход в здание. Полицейские применили к ним слезоточивый газ. В ответ демонстранты начали бросать бутылки в полицейских и здание.



Протесты в Любине из-за смерти задержанного / Фото из твитера Paweł Pyclik

Что говорят в полиции о смерти мужчины

В субботу полиция из Нижней Силезии отреагировала на инцидент, сообщив детали задержания. Там рассказали, что офицеры из Любина в 6 утра поехали на вызов в отношении агрессивного мужчины, который бросал камни в окна зданий.

Мать мужчины позвонила по номеру скорой помощи, сообщив полиции, что ее сын злоупотребляет наркотиками. Мужчина, по рассказу силовиков, не реагировал на приказы, был очень агрессивным и взволнованным. Из-за его поведения на него надели наручники.

Согласно объяснениям полиции, затем мужчину передали медикам. Примерно через 2 часа после того, как его транспортировали в больницу, дежурный части получил сообщение о том, что мужчина умер.

Впрочем, такие объяснения устраивают не всех. Депутат от Гражданской коалиции от Нижней Силезии Петр Борис заявляет, что версия полиции не соответствует действительности. По словам руководства больницы, смерть задержанного наступила в карете скорой помощи до его прибытия в больницу.

Депутат подал обращение с просьбой детально расследовать действия полицейских и отстранить их от работы.