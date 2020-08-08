В Минске 8 августа устроили акцию протеста перед главным днем голосования. Белорусские силовики начали задерживать людей в центре города.

Водители и пешеходы провели в столице Беларуси провели акцию в поддержку двух диджеев. Вчера их арестовали на 10 суток за то, что они включили песню "Перемен!" группы "Кино" на провластном митинге. Об этом сообщает "Радио Свобода".

К теме Выборы президента Беларуси: в Минске силовики атаковали митингующих – видео

Что известно о задержании активистов

Около 19 часов автомобилисты начали сигналить на центральной улице Минска, проспекте Независимости, некоторые из них включали песню "Перемен!". Водители, а также пешеходы размахивали белыми браслетами на руках.

В то же время патрульные перекрыли дорогу в нескольких местах в центре города и ближайших улицах.

После начала акции сотрудники Омона в масках начали задерживать участников акции и случайных прохожих.

Обратите внимание! Руководительницу штаба основной конкурентки Александра Лукашенко Светланы Тихановской Марию Мороз сегодня снова задержали.

Акция протеста и задержания людей в Минске / Фото Уладзя Гридзина / Радио Свобода

Выборы президента Беларуси: главное