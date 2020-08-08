Протесты в Минске: ОМОН начал жестко задерживать людей посреди улицы – видео, фото
В Минске 8 августа устроили акцию протеста перед главным днем голосования. Белорусские силовики начали задерживать людей в центре города.
Водители и пешеходы провели в столице Беларуси провели акцию в поддержку двух диджеев. Вчера их арестовали на 10 суток за то, что они включили песню "Перемен!" группы "Кино" на провластном митинге. Об этом сообщает "Радио Свобода".
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Что известно о задержании активистов
- Около 19 часов автомобилисты начали сигналить на центральной улице Минска, проспекте Независимости, некоторые из них включали песню "Перемен!". Водители, а также пешеходы размахивали белыми браслетами на руках.
- В то же время патрульные перекрыли дорогу в нескольких местах в центре города и ближайших улицах.
- После начала акции сотрудники Омона в масках начали задерживать участников акции и случайных прохожих.
Акция протеста и задержания людей в Минске / Фото Уладзя Гридзина / Радио Свобода
Выборы президента Беларуси: главное
- Основное голосование на выборах президента Беларуси состоится 9 августа. Сейчас продолжается досрочное голосование – для тех, кто не сможет проголосовать в основной день выборов.
- Ключевыми кандидатами являются действующий президент Александр Лукашенко и Светлана Тихановская – жена Сергея Тихановского, оппозиционного блогера, которого не допустили до выборов.
- Выборы президента Беларуси сопровождаются масштабными митингами оппозиции, протестами против действующей власти и задержаниями неугодных режиму Лукашенко людей: от митингующих до политиков.