У Мінську 8 серпня влаштували акцію протесту перед головним днем голосування. Білоруські силовики почали затримувати людей в центрі міста.

Водії та пішоходи провели в столиці Білорусі акцію на підтримку двох діджеїв. Вчора їх заарештували на 10 діб за те, що вони включили пісню "Перемен!" гурту "Кіно" на провладному мітингу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".

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Що відомо про затримання активістів

Близько 19 години автомобілісти почали сигналити на центральній вулиці Мінська, проспекті Незалежності, деякі з них включали пісню "Перемен!". Водії, а також пішоходи розмахували білими браслетами на руках.

Водночас патрульні перекрили дорогу в декількох місцях в центрі міста та найближчих вулицях.

Після початку акції співробітники ОМОНу в масках почали затримувати учасників акції і випадкових перехожих.

Зверніть увагу! Керівницю штабу основної конкурентки Олександра Лукашенка Світлани Тихановської Марію Мороз сьогодні знову затримали.

Акція протесту та затримання людей в Мінську / Фото Уладзя Гридзіна / Радіо Свобода

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