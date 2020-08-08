Протести в Мінську: ОМОН почав жорстко затримувати людей посеред вулиці – відео, фото
У Мінську 8 серпня влаштували акцію протесту перед головним днем голосування. Білоруські силовики почали затримувати людей в центрі міста.
Водії та пішоходи провели в столиці Білорусі акцію на підтримку двох діджеїв. Вчора їх заарештували на 10 діб за те, що вони включили пісню "Перемен!" гурту "Кіно" на провладному мітингу. Про це повідомляє "Радіо Свобода".
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Що відомо про затримання активістів
- Близько 19 години автомобілісти почали сигналити на центральній вулиці Мінська, проспекті Незалежності, деякі з них включали пісню "Перемен!". Водії, а також пішоходи розмахували білими браслетами на руках.
- Водночас патрульні перекрили дорогу в декількох місцях в центрі міста та найближчих вулицях.
- Після початку акції співробітники ОМОНу в масках почали затримувати учасників акції і випадкових перехожих.
Акція протесту та затримання людей в Мінську / Фото Уладзя Гридзіна / Радіо Свобода
Вибори президента Білорусі: головне
- Основне голосування на виборах президента Білорусі відбудеться 9 серпня. Наразі триває дострокове голосування – для тих, хто не зможе проголосувати в головний день виборів.
- Ключовими кандидатами є чинний президент Олександр Лукашенко й Світлана Тихановська – дружина Сергія Тихановського, опозиційного блогера, якого не допустили до виборів.
- Вибори президента Білорусі супроводжуються масштабними мітингами опозиції, протестами проти чинної влади та затриманнями неугодних режиму Лукашенка людей: від мітингувальників до політиків.