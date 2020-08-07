У Білорусі силовики почали активно розганяти людей, які підтримують опозиційних до чинного президента Лукашенка кандидатів у президенти. Зокрема, один і таких штурмів стався ввечері 7 серпня біля кінотеатру "Жовтень" в Мінську.

Брутальне затримання мітингувальників у Мінську: що відомо

Про це у телеграмі повідомив опозиційний ресурс NEXTA. За даними видання після жорстокого затримання, до кінотеатру "Жовтень" прибули дві бригади "швидкої".

Актуально Силовики в Мінську затримали українських журналістів: все, що відомо

Журналісти наголошують, що спецпризначенці ОМОНу перестали церемонитися з людьми. Зокрема, щонайменше одна людина замертво впала прямо біля автозаку.

Також ресурс оприлюднив відео з мітингувальниками після нападу з боку силовиків. На кадрах можна почути, що чоловік без форми та розпізнавальних знаків вистрибнув і схопив одну з жінок.

Мітингувальники у Мінську розповіли про напад з боку силовиків: відео

Крім того в мереж з’явився ролик, як десяток силовиків вистрибують зі службової машини та женуться за велосипедистами. Останні підтримують опозиційну кандидатку на виборах – Світлану Тихановську.

Силовики в Мінську женуться за прихильниками Тихановської: відео

У Білорусі можуть запровадити режим НС

Водночас є інформація, що з 14:00 8 серпня запровадять режим надзвичайної ситуації по всій Білорусі. До прикладу, в Мінську перекриють всі важливі вулиці – від вокзалу до Будинку уряду. Мета таких заходів – не допустити населення до центру, оскільки там можуть розпочатися демонстрації.

Наразі 24 канал не може підтвердити правдивість цих повідомлень. Така інформація з’явилася лише в деяких телеграм-каналах. Натомість і на опозиційних, і на підконтрольних владі ресурсах про це поки нічого не пишуть.

До теми У Білорусі затримали главу штабу ще одного опонента Лукашенка на виборах

Вибори президента Білорусі: основне