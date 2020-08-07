Вибори президента Білорусі: в Мінську пролилася перша кров – відео
У Білорусі силовики почали активно розганяти людей, які підтримують опозиційних до чинного президента Лукашенка кандидатів у президенти. Зокрема, один і таких штурмів стався ввечері 7 серпня біля кінотеатру "Жовтень" в Мінську.
Брутальне затримання мітингувальників у Мінську: що відомо
Про це у телеграмі повідомив опозиційний ресурс NEXTA. За даними видання після жорстокого затримання, до кінотеатру "Жовтень" прибули дві бригади "швидкої".
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Журналісти наголошують, що спецпризначенці ОМОНу перестали церемонитися з людьми. Зокрема, щонайменше одна людина замертво впала прямо біля автозаку.
Також ресурс оприлюднив відео з мітингувальниками після нападу з боку силовиків. На кадрах можна почути, що чоловік без форми та розпізнавальних знаків вистрибнув і схопив одну з жінок.
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Крім того в мереж з’явився ролик, як десяток силовиків вистрибують зі службової машини та женуться за велосипедистами. Останні підтримують опозиційну кандидатку на виборах – Світлану Тихановську.
Силовики в Мінську женуться за прихильниками Тихановської: відео
У Білорусі можуть запровадити режим НС
Водночас є інформація, що з 14:00 8 серпня запровадять режим надзвичайної ситуації по всій Білорусі. До прикладу, в Мінську перекриють всі важливі вулиці – від вокзалу до Будинку уряду. Мета таких заходів – не допустити населення до центру, оскільки там можуть розпочатися демонстрації.
Наразі 24 канал не може підтвердити правдивість цих повідомлень. Така інформація з’явилася лише в деяких телеграм-каналах. Натомість і на опозиційних, і на підконтрольних владі ресурсах про це поки нічого не пишуть.
До теми У Білорусі затримали главу штабу ще одного опонента Лукашенка на виборах
- Волевиявлення білоруського народу заплановано на 9 серпня.
- Участь у виборах беруть 5 кандидатів – голова партії Білоруська соціал-демократична "Грамада" Сергій Черечень, дружина затриманого блогера та активіста Світлана Тіхановська, ексдепутат Ганна Канопацька, співголова об'єднання "Говори правду" Андрій Дмитрієв і чинний президент Олександр Лукашенко. Останній балотуватиметься на 6 термін.
- Основні суперники Лукашенка – Віктор Бабарика та Валерій Цепкало – не змогли пройти реєстрацію в ЦВК. Більше того, щодо Бабарика порушили кримінальну справу про відмивання грошей, ухилення від сплати податків і дачі хабара.
- Вибори президента Білорусі супроводжуються масштабними мітингами опозиції, протестами проти чинної влади та затриманнями неугодних режиму Лукашенка людей: від мітингувальників до політиків.