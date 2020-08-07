В Беларуси силовики начали активно разгонять людей, которые поддерживают оппозиционных к действующему президенту Лукашенко кандидатов в президенты. В частности, один из таких штурмов произошел вечером 7 августа возле кинотеатра "Октябрь" в Минске.

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Об этом в телеграме собщил оппозиционный ресурс NEXTA. По данным издания, после жестокого задержания в кинотеатр "Октябрь" оприбыли две бригады "скорой".

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Журналисты отмечают, что спецназовцы ОМОНа перестали церемониться с людьми. В частности, по меньшей мере один человек замертво упал прямо возле автозака.

Также ресурс обнародовал видео с митингующими после нападения со стороны силовиков. На кадрах можно услышать, что мужчина без формы и знаков различия выпрыгнул и схватил одну из женщин.

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Кроме того, в сети появился ролик, как десяток силовиков выпрыгивают из служебной машины и гоняются за велосипедистами. Последние поддерживают оппозиционную кандидатку на выборах – Светлану Тихановскую.

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В Беларуси могут ввести режим ЧС

В то же время есть информация, что с 14:00 8 августа введут режим чрезвычайной ситуации по всей Беларуси. К примеру, в Минске перекроют все важные улицы – от вокзала до Дома правительства. Цель таких мероприятий – не допустить население к центру, поскольку там могут начаться демонстрации.

Сейчас 24 канал не может подтвердить правдивость этих сообщений. Такая информация появилась лишь в некоторых телеграм-каналах. Взамен и на оппозиционных, и на подконтрольных власти ресурсах об этом пока ничего не пишут.

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