Выборы президента Беларуси: в Минске пролилась первая кровь – видео
В Беларуси силовики начали активно разгонять людей, которые поддерживают оппозиционных к действующему президенту Лукашенко кандидатов в президенты. В частности, один из таких штурмов произошел вечером 7 августа возле кинотеатра "Октябрь" в Минске.
Грубое задержание митингующих в Минске: что известно
Об этом в телеграме собщил оппозиционный ресурс NEXTA. По данным издания, после жестокого задержания в кинотеатр "Октябрь" оприбыли две бригады "скорой".
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Журналисты отмечают, что спецназовцы ОМОНа перестали церемониться с людьми. В частности, по меньшей мере один человек замертво упал прямо возле автозака.
Также ресурс обнародовал видео с митингующими после нападения со стороны силовиков. На кадрах можно услышать, что мужчина без формы и знаков различия выпрыгнул и схватил одну из женщин.
Митингующие в Минске рассказали о нападении со стороны силовиков: видео
Кроме того, в сети появился ролик, как десяток силовиков выпрыгивают из служебной машины и гоняются за велосипедистами. Последние поддерживают оппозиционную кандидатку на выборах – Светлану Тихановскую.
Силовики в Минске гонятся за сторонниками Тихановской: видео
В Беларуси могут ввести режим ЧС
В то же время есть информация, что с 14:00 8 августа введут режим чрезвычайной ситуации по всей Беларуси. К примеру, в Минске перекроют все важные улицы – от вокзала до Дома правительства. Цель таких мероприятий – не допустить население к центру, поскольку там могут начаться демонстрации.
Сейчас 24 канал не может подтвердить правдивость этих сообщений. Такая информация появилась лишь в некоторых телеграм-каналах. Взамен и на оппозиционных, и на подконтрольных власти ресурсах об этом пока ничего не пишут.
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Выборы президента Беларуси: основное
- Волеизъявление белорусского народа запланировано на 9 августа.
- Участие в выборах принимают 5 кандидатов – председатель партии Белорусская социал-демократическая "Грамада" Сергей Черечень, жена задержанного блогера и активиста Светлана Тихановская, экс-депутат Анна Канопацкая, сопредседатель объединения "Говори правду" Андрей Дмитриев и действующий президент Александр Лукашенко. Последний будет баллотироваться на 6 срок.
- Основные соперники Лукашенко – Виктор Бабарико и Валерий Цепкало – не смогли пройти регистрацию в ЦИК. Более того, в отношении Бабарико возбудили уголовное дело об отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и даче взятки.
- Выборы президента Беларуси сопровождаются масштабными митингами оппозиции, протестами против действующей власти и задержаниями неугодных режиму Лукашенко людей – от митингующих до политиков.