Следователи заявили, что уже готовят ходатайство в суд об избрании нарушителям мер предосторожности. Об этом 10 сентября заявили в полиции.

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Правоохранители сообщили о подозрении еще 3 участникам столкновений под ОП

В рамках расследования уголовного производства, начатого за хулиганство, полицейские сообщили о подозрении еще трем лицам. Это произошло из-за процессуального согласования Печерской окружной прокуратуры.

Это – 30-летний и 21-летний уроженцы Днепропетровской области, а также – 34-летний житель города Одесса,

– заявили в полиции.

Кроме того, правоохранители продолжают устанавливать других участников события, чтобы привлечь их к ответственности.

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