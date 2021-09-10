Следователи заявили, что уже готовят ходатайство в суд об избрании нарушителям мер предосторожности. Об этом 10 сентября заявили в полиции.
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Правоохранители сообщили о подозрении еще 3 участникам столкновений под ОП
В рамках расследования уголовного производства, начатого за хулиганство, полицейские сообщили о подозрении еще трем лицам. Это произошло из-за процессуального согласования Печерской окружной прокуратуры.
Это – 30-летний и 21-летний уроженцы Днепропетровской области, а также – 34-летний житель города Одесса,
– заявили в полиции.
Кроме того, правоохранители продолжают устанавливать других участников события, чтобы привлечь их к ответственности.
Стычки под Офисом Президента: что известно
- 14 августа под ОП возникли столкновения между правоохранителями и представителями Нацкорпуса. Во время беспорядков распыляли газ и пускали дымовые шашки, разбили забор.
- Нацкорпус пришел колонной от Майдана Независимости в рамках акции "Нет – капитуляции!". Столкновения произошли из-за того, что представители Нацкорпуса отказались проходить освидетельствование на содержание опасных предметов. Митингующим не удалось прорваться к ОП.
- Нацкорпус назвал действия полиции провокацией и заявил, что митингующие также получили ранения. После митинга на Банковой националисты пошли к дому Зеленского. В дальнейшем они анонсировали другие масштабные акции протеста.
- В полиции рассказали, что во время акции пострадали 8 правоохранителей. Они получили ожоги глаз и получили травмы. Полиция сообщила, что открыла уголовное производство.
- Денис Монастырский заверил, что правоохранители будут прекращать проявление насилия на массовых акциях. В то же время виновных будут привлекать к ответственности независимо от общественной или политической принадлежности.