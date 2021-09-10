Слідчі заявили, що вже готують клопотання до суду щодо обрання порушникам запобіжних заходів. Про це 10 вересня заявили у поліції.
До теми Під ОП спалахнули жорсткі сутички між силовиками і Нацкорпусом: фото, відео
Правоохоронці повідомили про підозру ще 3 учасникам сутичок під ОП
У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за хуліганство, поліцейські повідомили про підозру ще трьом особам. Це відбулось за процесуального погодження Печерської окружної прокуратури.
Це – 30-річний та 21-річний уродженці Дніпропетровської області, а також – 34-річний житель міста Одеса,
– заявили у поліції.
Окрім того, правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників події, щоб притягнути їх до відповідальності.
Сутички під Офісом Президента: що відомо
- 14 серпня під ОП виникли сутички між правоохоронцями та представниками Нацкорпусу. Під час заворушень розпилювали газ та пускали димові шашки, розбили паркан.
- Нацкорпус прийшов колоною від Майдану Незалежності у рамках акції "Ні – капітуляції!". Сутички стались через те, що представники Нацкорпусу відмовились проходити огляд на вміст небезпечних предметів. Мітингувальникам не вдалось прорватись до ОП.
- Нацкорпус назвав дії поліції провокацією і заявив, що мітингарі також отримали поранення. Після мітингу на Банковій націоналісти пішли до будинку Зеленського. Надалі вони анонсували інші масштабні акції протесту.
- У поліції розповіли, що під час акції постраждали 8 правоохоронців. Вони отримали опіки очей та зазнали травм. Поліція повідомила, що відкрила кримінальне провадження.
- Денис Монастирський запевнив, що правоохоронці припинятимуть прояв насильства на масових акціях. Водночас винних притягатимуть до відповідальності незалежно від громадської чи політичної приналежності.