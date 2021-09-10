Слідчі заявили, що вже готують клопотання до суду щодо обрання порушникам запобіжних заходів. Про це 10 вересня заявили у поліції.

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Правоохоронці повідомили про підозру ще 3 учасникам сутичок під ОП

У рамках розслідування кримінального провадження, розпочатого за хуліганство, поліцейські повідомили про підозру ще трьом особам. Це відбулось за процесуального погодження Печерської окружної прокуратури.

Це – 30-річний та 21-річний уродженці Дніпропетровської області, а також – 34-річний житель міста Одеса,

– заявили у поліції.

Окрім того, правоохоронці продовжують встановлювати інших учасників події, щоб притягнути їх до відповідальності.

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