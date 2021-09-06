Міністр внутрішніх справ зазначив, що підходи до гарантування безпеки під час протестів не змінюватимуть. Оскільки "скандинавська модель" за участю поліції діалогу добре себе зарекомендувала.
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Безумовно, головне – це забезпечити конституційне право на мирний протест. І ключове слово – мирний. На жаль, у нас є випадки, коли протести мають штучний характер, зокрема через маніпулювання громадською думкою або через спроби маніпулювання. Часто це призводить до організації проплачених мітингів,
– сказав глава МВС.
Денис Монастирський продовжив: "Ми чітко розділяємо мирний протест і перехід меж, визначених законом. Жодних індульгенцій жодному громадському чи політичному руху бути не може".
- Однак, за його словами, "якщо відбуватиметься насильство, поліція реагуватиме негайно. І реагуватиме не лише у плані припинення незаконної дії, а й у подальшому притягненні до відповідальності".
Міністр внутрішніх справ додав, що у тих випадках, коли постраждали журналісти або правоохоронці, будуть обвинувальні акти та рішення суду.
Сутички під ОП: останні новини
- Біля ОП 14 серпня виникли сутички між поліцією та мітингувальниками
- Активісти під час заворушень розпилювали газ і кидали димові шашки.
- Вони хотіли прорвати кордон правоохоронців, однак їм це не вдалося.
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