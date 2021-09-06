Міністр внутрішніх справ зазначив, що підходи до гарантування безпеки під час протестів не змінюватимуть. Оскільки "скандинавська модель" за участю поліції діалогу добре себе зарекомендувала.

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Безумовно, головне – це забезпечити конституційне право на мирний протест. І ключове слово – мирний. На жаль, у нас є випадки, коли протести мають штучний характер, зокрема через маніпулювання громадською думкою або через спроби маніпулювання. Часто це призводить до організації проплачених мітингів,

– сказав глава МВС.

Денис Монастирський продовжив: "Ми чітко розділяємо мирний протест і перехід меж, визначених законом. Жодних індульгенцій жодному громадському чи політичному руху бути не може".

Однак, за його словами, "якщо відбуватиметься насильство, поліція реагуватиме негайно. І реагуватиме не лише у плані припинення незаконної дії, а й у подальшому притягненні до відповідальності".

Міністр внутрішніх справ додав, що у тих випадках, коли постраждали журналісти або правоохоронці, будуть обвинувальні акти та рішення суду.

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