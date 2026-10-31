В Германии молодежь устроила массовые протесты

Тысячи молодых немцев вышли на митинги / Коллаж 24 Канала (АР)
31 октября в Германии 31 октября тысячи молодых людей присоединились к общенациональным протестам. Демонстранты требуют увеличить финансирование образования, здравоохранения и социальных услуг, а также выступают против обязательной военной службы и роста стоимости жизни.
Об этом сообщает Reuters.
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Почему молодежь протестует в Германии?
Десятки тысяч человек по всей Германии вышли на улицы в субботу, 31 октября. Протесты организовала кампания Gen Z regelt, название которой можно перевести как "Поколение Z берет на себя инициативу". Протесты организовала кампания Gen Z regelt, название которой можно перевести как "Поколение Z берет на себя инициативу".
Участники выступают против сокращения финансирования образования, социальных услуг, культуры и медицины. Среди других требований – снижение стоимости жизни и отказ от обязательной военной службы.
Организаторы изначально ожидали 182 тысячи участников в разных городах. Однако, по официальным данным, зафиксированным в субботу днем, количество протестующих оказалось меньше: полиция Берлина, Франкфурта и Мюнхена сообщила в общей сложности примерно о 18 тысячах людей. В то же время на сайте организаторов говорилось о примерно 36 тысячах участников.
Поколение Z вышло на протесты в Германии / АР
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Пресс-секретарь движения Gen Z regelt Лина Фридрих во время акции в Берлине объяснила позицию протестующих.
Мы здесь сегодня, чтобы бороться за мир и свободу, а не за войну и принуждение. Самое важное для нас – это лучшая поддержка систем здравоохранения и образования. Мы против обязательной военной службы и за более справедливое распределение бремени
По данным немецких властей, демонстрации, приуроченные к празднованию Хэллоуина, в основном проходили мирно. В то же время в Гамбурге подожгли несколько баррикад.
Министр внутренних дел земли Гессен Роман Посек предупредил о риске беспорядков, упомянув события во Франции, где молодежные протесты сопровождались мародерством и поджогами.
У всех нас в голове эти образы из Франции – мародерство, подожженные дома, подожженные полицейские машины и нападения на полицейских. Францию не следует считать образцом в этом отношении
По информации федерального министерства внутренних дел Германии, к мобилизации протестующих присоединились некоторые ультралевые экстремистские движения и группы, связанные с иностранными экстремистскими организациями. В то же время часть предпринимателей заранее подготовилась к возможным беспорядкам: в частности, некоторые магазины на берлинском бульваре Курфюрстендамм забили окна досками и планировали закрыться раньше обычного.
Протесты происходят на фоне экономических трудностей в Германии. Страна пытается восстановить экономический рост, одновременно сталкиваясь с увеличением нагрузки на пенсионную систему и государственные услуги из-за старения населения.
18-летний участник акции Стив, который должен был выступить на митинге в Мюнхене, обратился к канцлеру Фридриху Мерцу с призывом прислушаться к молодежи.
Правительство не предложило никакого ответа на наши опасения, кроме как продолжать сокращать расходы и возлагать на нас дополнительное бремя
Также юноша добавил: "Мы будем продолжать пользоваться нашим основополагающим правом на собрания, пока вы не перестанете нас игнорировать".
В то же время в Германии разгорелись дискуссии о том, кто именно стоит за кампанией Gen Z regelt и насколько она действительно является молодежной инициативой. Национальная организация школьников Германии BSK дистанцировалась от движения объявила о намерении провести отдельную акцию протеста 20 ноября.
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