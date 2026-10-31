У Німеччині молодь влаштувала масштабні протести

Про це повідомляє Reuters.

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Чому молодь протестує в Німеччині?

Десятки тисяч людей по всій Німеччині вийшли на вулиці в суботу, 31 жовтня. Протести організувала кампанія Gen Z regelt, назву якої можна перекласти як "Покоління Z бере на себе ініціативу".

Учасники виступають проти скорочення фінансування освіти, соціальних послуг, культури та медицини. Серед інших вимог – зниження вартості життя та відмова від обов'язкової військової служби.

Організатори спочатку очікували на 182 тисячі учасників у різних містах. Однак, за офіційними даними, зафіксованими в суботу вдень, кількість протестувальників була меншою: поліція Берліна, Франкфурта та Мюнхена повідомила загалом приблизно про 18 тисяч людей. Водночас на сайті організаторів ішлося про близько 36 тисяч учасників.

Покоління Z вийшло на протести в Німеччині / АР

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Речниця руху Gen Z regelt Ліна Фрідріх під час акції в Берліні пояснила позицію протестувальників.

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Ми тут сьогодні, щоб боротися за мир і свободу, а не за війну та примус. Найважливіше для нас – це краща підтримка систем охорони здоров'я та освіти. Ми проти обов'язкової військової служби та за справедливіший розподіл тягаря– сказала вона.

За даними німецької влади, демонстрації, які збіглися зі святкуванням Гелловіну, переважно проходили мирно. Водночас у Гамбурзі підпалили кілька барикад.

Міністр внутрішніх справ землі Гессен Роман Посек попередив про ризик заворушень, згадавши події у Франції, де молодіжні протести супроводжувалися мародерством і підпалами.

У всіх нас у голові ці образи з Франції – мародерство, підпалені будинки, підпалені поліцейські машини та напади на поліцейських. Францію не слід вважати взірцем у цьому відношенні– сказав він.

За інформацією федерального міністерства внутрішніх справ Німеччини, до мобілізації протестувальників долучилися деякі ультраліві екстремістські рухи та групи, пов'язані з іноземними екстремістськими організаціями. Водночас частина підприємців заздалегідь підготувалася до можливих заворушень: зокрема, деякі магазини на берлінському бульварі Курфюрстендамм забили вікна дошками та планували раніше зачинитися.

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Протести відбуваються на тлі економічних труднощів у Німеччині. Країна намагається відновити економічне зростання, водночас стикаючись зі збільшенням навантаження на пенсійну систему та державні послуги через старіння населення.

18-річний учасник акції Стів, який мав виступити на мітингу в Мюнхені, звернувся до канцлера Фрідріха Мерца із закликом почути молодь.

Уряд не запропонував жодної відповіді на наші занепокоєння, окрім як продовжувати скорочувати витрати та накладати на нас подальший тягар– заявив він.

Також юнак додав: "Ми продовжуватимемо користуватися нашим основоположним правом на зібрання, доки ви не перестанете нас ігнорувати".

Водночас у Німеччині виникли дискусії щодо того, хто саме стоїть за кампанією Gen Z regelt і наскільки вона справді є молодіжною ініціативою. Національна організація учнів Німеччини BSK дистанціювалася від руху та оголосила про намір провести окрему акцію протесту 20 листопада.