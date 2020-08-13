В Министерстве внутренних дел Беларуси уверяют, что акции протеста потеряли массовость. Вместе с тем, в силовом ведомстве не отрицают, что правоохранители используют оружие.

В МВД Беларуси пожаловались на агрессию митингующих

В министерстве жалуются: что акции уже не массовые, уровень агрессии в отношении стражей порядка не снижается. Об этом сообщила представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в телеграм-канале.

Это важно Масштабные протесты в Беларуси: почти 7 тысяч задержанных, более 200 пострадавших

По словам Чемодановой, в течение 9 – 13 августа от рук митингующих пострадали 103 правоохранителя, из них 28 – оказались в больнице.

Вчера в Минске и Барановичах снова были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие,

– сообщила Чемоданова.

О жестоких действиях самих правоохранителей пресс-секретарь МВД не упоминает, однако сообщает о возмутительном факте. Якобы, в Минске 2 молодых людей задержали во время того, как они наполняли бутылки зажигательной смесью.

Главное о протестах в Беларуси: