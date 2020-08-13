В МВД Беларуси говорят, что протесты потеряли массовость
В Министерстве внутренних дел Беларуси уверяют, что акции протеста потеряли массовость. Вместе с тем, в силовом ведомстве не отрицают, что правоохранители используют оружие.
В МВД Беларуси пожаловались на агрессию митингующих
В министерстве жалуются: что акции уже не массовые, уровень агрессии в отношении стражей порядка не снижается. Об этом сообщила представитель МВД Беларуси Ольга Чемоданова в телеграм-канале.
Это важно Масштабные протесты в Беларуси: почти 7 тысяч задержанных, более 200 пострадавших
По словам Чемодановой, в течение 9 – 13 августа от рук митингующих пострадали 103 правоохранителя, из них 28 – оказались в больнице.
Вчера в Минске и Барановичах снова были совершены умышленные наезды автомобилями на сотрудников ГАИ. Для остановки нарушителей правоохранители использовали оружие,
– сообщила Чемоданова.
О жестоких действиях самих правоохранителей пресс-секретарь МВД не упоминает, однако сообщает о возмутительном факте. Якобы, в Минске 2 молодых людей задержали во время того, как они наполняли бутылки зажигательной смесью.
Главное о протестах в Беларуси:
- После объявления результатов президентских выборов в Беларуси 9 августа тысячи людей начали выходить на массовые акции протеста.
- Между протестующими и ОМОНом происходили жесткие столкновения.
- Силовики применяют светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы.
- По данным официальных властей, задержали около 7 тысяч человек, ранены более 200. Известно также о не менее 2 погибших. Правозащитники отмечают, что эти данные – занижены.