У МВС Білорусі кажуть, що протести втратили масовість
У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі запевняють, що акції протесту втратили масовість. Разом з тим, у силовому відомстві не заперечують, що правоохоронці використовують зброю.
У МВС Білорусі поскаржились на агресію мітингувальників
У міністерстві скаржаться: хоч акції вже не масові, рівень агресії щодо стражів порядку не знижується. Про це повідомила представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова у телеграм-каналі.
Це важливо Масштабні протести в Білорусі: майже 7 тисяч затриманих, понад 200 потерпілих
За словами Чемоданової, протягом 9 – 13 серпня від рук мітингувальників постраждали 103 правоохоронці, з них 28 – опинились у лікарні.
Вчора у Мінську та Барановичах знову були вчинені умисні наїзди автомобілями на співробітників ДАІ. Для зупинки порушників правоохоронці використовували зброю,
– повідомила Чемоданова.
Про жорстокі дії самих правоохоронців прессекретарка МВС не згадує, проте повідомляє про обурливий факт. Начебто, у Мінську 2 молодих людей затримали під час того, як вони наповнювали пляшки запалювальною сумішшю.
Головне про протести у Білорусі:
- Після оголошення результатів президентських виборів у Білорусі 9 серпня тисячі людей почали виходити на масові акції протесту.
- Між протестувальниками і ОМОНом відбувались жорсткі сутички.
- Силовики застосовують світлошумові гранати, гумові кулі та водомети.
- За даними офіційної влади, затримали близько 7 тисяч осіб, поранено понад 200. Відомо також про щонайменше 2 загиблих. Правозахисники наголошують, що ці дані – занижені.