У Міністерстві внутрішніх справ Білорусі запевняють, що акції протесту втратили масовість. Разом з тим, у силовому відомстві не заперечують, що правоохоронці використовують зброю.

У МВС Білорусі поскаржились на агресію мітингувальників

У міністерстві скаржаться: хоч акції вже не масові, рівень агресії щодо стражів порядку не знижується. Про це повідомила представник МВС Білорусі Ольга Чемоданова у телеграм-каналі.

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За словами Чемоданової, протягом 9 – 13 серпня від рук мітингувальників постраждали 103 правоохоронці, з них 28 – опинились у лікарні.

Вчора у Мінську та Барановичах знову були вчинені умисні наїзди автомобілями на співробітників ДАІ. Для зупинки порушників правоохоронці використовували зброю,

– повідомила Чемоданова.

Про жорстокі дії самих правоохоронців прессекретарка МВС не згадує, проте повідомляє про обурливий факт. Начебто, у Мінську 2 молодих людей затримали під час того, як вони наповнювали пляшки запалювальною сумішшю.

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