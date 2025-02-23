Политолог Олег Постернак в эфире 24 Канала отметил, что эти акции не повлияют на взгляды Дональда Трампа, хотя недовольство выражают звезды Голливуда. Более того, подобные протесты происходили еще во время его предвыборной кампании.

Смотрите также "Нос в з*дн*ке диктатора": британский комик Волкер высмеял Трампа

Он добавил, что Украине сейчас необходимо усилить дипломатическую коммуникацию с Белым домом.

Коммуникация, всколыхнувшая весь мир

"Он – избранный президент США, и с этим нужно жить. Надо находить подходы, договариваться, использовать лоббизм, различные механизмы прямой и косвенной коммуникации, работать с общественным мнением, фондами, конгрессовыми комитетами и другими институтами", – сказал Олег Постернак.

Интересно! Митинги против Трампа, а также Илона Маска, состоялись в таких мегаполисах, как Вашингтон, Нью-Йорк, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и др. Участники выступили против ужесточения иммиграционной политики и сокращения федеральных расходов.

Политолог также отметил, что хаотичная коммуникация Трампа на этой неделе всколыхнула весь мир и сыграла на руку Кремлю. По его мнению, заявления Трампа свидетельствуют о тактических соображениях американской администрации.

Манипуляции и ложь для Трампа является вполне привычным инструментом. И что самое интересное – даже если мы на 100% будем правы в своих тезисах, аргументах и логике, а Трамп продолжит оперировать фейками и манипуляциями, то с тактической точки зрения он все равно выйдет победителем. В то же время Украина, несмотря на свою правоту, может оказаться в более слабой позиции,

– отметил Олег Постернак.

Политолог подчеркнул, что бизнес-подход администрации Трампа предусматривает жесткое ведение переговоров. Для него такая тактика является нормальной в бизнесе, и он переносит ее в политику.