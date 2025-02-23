В последних заявлениях Трампа прозвучали его упреки в адрес Зеленского, которого он назвал "диктатором без выборов". Британский комик Том Уокер высмеял главу США, который пресмыкается перед Путиным передает 24 Канал.

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"Худший переговорщик в истории"

Сетью распространяется видео, на котором Уокер смеется над Трампом. Артист задает вопрос, может ли Британия оставаться союзником США, когда они открыто используют кремлевскую пропаганду.

По словам комика, Трамп, безусловно, "один из худших переговорщиков в истории политики". Впервые президент США критикует союзника за то, что он не сдался армии захватчиков, и обвиняет его в начале войны.

Вот так искусство соглашения. Великий переговорщик за две секунды показал, что полностью подпал под влияние кремлевской риторики. Вместо притворяться нейтральным ради Нобелевской премии мира, он сразу проявил враждебность к жертве, а не агрессору,

– отметил Уокер.

Комик вспомнил, что один из тех, кто ведет переговоры с Россией, глава Пентагона Пит Хегсет, который был ведущим Fox News. Зачем нужна крепкая оборона, когда сдаешься врагу уже за месяц в должности?", – насмехается британец. Он также называет Илона Маска "собачкой" Трампа. Даже то, что с главой США рядом самый богатый человек мира не спасает его от того, чтобы быть лузером.

Видно, что Трамп не считает Зеленского диктатором, потому что его нос не в з*дн*це Зеленского, как это бывает с настоящими дикттороами.

Уокер также напомнил, что во время Второй мировой войны в Великобритании не было выборов 10 лет – и это никоим образом не сделало Черчилля диктатором.

Комик заметил, что Зеленский запретил не все оппозиционные партии, а только пророссийские. Тоже самое касается медиа.

Отдельно он отметил, что экспансия НАТО не является причиной этой войны. Расширение НАТО у границ России прекратилось еще в 2004 году.

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Напомним, что Трамп в прямом эфире угрожал губернатору-демократу штата Мэн, которая отказалась выполнять его указ.