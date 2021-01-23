Россия на пороге масштабных антипутинских митингов. Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал антиправительственные демонстрации во многих крупных городах страны после того, как попал в СИЗО. Он призвал людей не молчать. Подлил "масла в огонь" также его 2-часовой фильм о поразительном коррупционном состоянии президента России Владимира Путина.

Фильм о состоянии Путина

Расследование о доме Путина собрало рекордное количество просмотров в русскоязычном сегменте ютуба. Только за первый день его просмотрело более 20 миллионов человек, сообщает 24 канал.

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В социальных сетях поднялась волна недовольства, интернет взорвался сообщениями с хэштегами выходить на протесты.

Мы начнем жить нормально тогда, когда перестанем терпеть чиновников, которые воруют, а если они отказываются проводить честные выборы – то выходить на улицы и устранять их от власти другим способом,

– сказал Навальный.

В Кремле испугались

Перепугались народного возмущения даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу начал говорить, мол, анонсы демонстрации – на самом деле призывы-провокации от оппозиционеров.

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Он подчеркнул, что акции в России – незаконные и поэтому наказываются. В то же время власти развернули информационную кампанию против митингов в разных заведениях:

школах;

университетах;

других государственных заведениях.

Также блокировали публичные страницы, призывающие людей выходить на улицы.

Послушайте, как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов,

– уверял Песков.

Работают на опережение

Еще накануне анонсированного митинга 23 января полиция начала задерживать сторонников Навального. В частности, задержали юристов Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Впрочем, закрыть рты всем не смогли – приобщаться к протестам призывают все больше сознательных россиян. Среди них:

актеры;

музыканты;

известные блогеры.

На Западе обеспокоены репрессивными действиями российского правительства в отношении оппозиции. Там требуют освободить политзаключенных и обещают в случае обострения ситуации ввести новые санкции.

В Европарламенте уже проголосовали за резолюцию по остановке строительства "Северного потока-2". Дальнейшие репрессии со стороны Кремля грозят расширением санкционных списков, куда может попасть не только ближайшее окружение Путина, но и российские олигархи и пропогандисты.

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