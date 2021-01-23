Граждане VS власть: что спровоцировало россиян выходить на протесты
Россия на пороге масштабных антипутинских митингов. Оппозиционер Алексей Навальный анонсировал антиправительственные демонстрации во многих крупных городах страны после того, как попал в СИЗО. Он призвал людей не молчать. Подлил "масла в огонь" также его 2-часовой фильм о поразительном коррупционном состоянии президента России Владимира Путина.
Фильм о состоянии Путина
Расследование о доме Путина собрало рекордное количество просмотров в русскоязычном сегменте ютуба. Только за первый день его просмотрело более 20 миллионов человек, сообщает 24 канал.
Интересно Сокровенная мечта тирана: главное по расследованию Навального о дворце Путина
В социальных сетях поднялась волна недовольства, интернет взорвался сообщениями с хэштегами выходить на протесты.
Мы начнем жить нормально тогда, когда перестанем терпеть чиновников, которые воруют, а если они отказываются проводить честные выборы – то выходить на улицы и устранять их от власти другим способом,
– сказал Навальный.
В Кремле испугались
Перепугались народного возмущения даже в Кремле. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сразу начал говорить, мол, анонсы демонстрации – на самом деле призывы-провокации от оппозиционеров.
Обратите внимание "Мы не боимся": в России начались акции в поддержку Навального – фото, видео
Он подчеркнул, что акции в России – незаконные и поэтому наказываются. В то же время власти развернули информационную кампанию против митингов в разных заведениях:
- школах;
- университетах;
- других государственных заведениях.
Также блокировали публичные страницы, призывающие людей выходить на улицы.
Послушайте, как таковой акции нет. Есть определенные провокаторы, которые призывают к этой акции. Действия провокаторов нам хорошо понятны. Они хорошо понятны правоохранительным органам и принимаются соответствующие меры в отношении этих провокаторов,
– уверял Песков.
Работают на опережение
Еще накануне анонсированного митинга 23 января полиция начала задерживать сторонников Навального. В частности, задержали юристов Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш. Впрочем, закрыть рты всем не смогли – приобщаться к протестам призывают все больше сознательных россиян. Среди них:
- актеры;
- музыканты;
- известные блогеры.
На Западе обеспокоены репрессивными действиями российского правительства в отношении оппозиции. Там требуют освободить политзаключенных и обещают в случае обострения ситуации ввести новые санкции.
В Европарламенте уже проголосовали за резолюцию по остановке строительства "Северного потока-2". Дальнейшие репрессии со стороны Кремля грозят расширением санкционных списков, куда может попасть не только ближайшее окружение Путина, но и российские олигархи и пропогандисты.
Первые задержания в России 23 января: смотрите видео
Поделиться новостью