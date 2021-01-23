Росія на порозі масштабних антипутінських мітингів. Опозиціонер Олексій Навальний анонсував антиурядові демонстрації у багатьох великих містах країни після того, як потрапив у СІЗО. Він закликав людей не мовчати. Підлив "масла у вогонь" також його 2-годинний фільм про вражаючі корупційні статки президента Росії Володимира Путіна.

Фільм про статки Путіна

Розслідування про домівку Путіна зібрало рекордну кількість переглядів у російськомовному сегменті ютубу. Лише за перший день його переглянуло понад 20 мільйонів людей, повідомляє 24 канал.

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У соціальних мережах піднялася хвиля незадоволення, інтернет замайорів дописами із хештегами виходити на протести.

Ми почнемо жити нормально тоді, коли перестанемо терпіти чиновників, які крадуть, а якщо вони відмовляються проводити чесні вибори – то виходити на вулиці і усувати їх від влади в інший спосіб,

– сказав Навальний.

У Кремлі налякались

Перелякались народного обурення навіть в Кремлі. Речник президента Дмитро Пєсков одразу почав казати, мовляв, анонси демонстрації – насправді заклики-провокації від опозиціонерів.

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Він наголосив, що акції в Росії – незаконні й відтак караються. Водночас влада розгорнула інформаційну кампанію проти мітингів у різних закладах:

школах;

університетах;

інших державних закладах.

Також блокували публічні сторінки, що закликають людей виходити на вулиці.

Послухайте, як такої акції немає. Є певні провокатори, які закликають до цієї акції. Дії провокаторів нам добре зрозумілі. Вони добре зрозумілі правоохоронним органам і приймаються відповідні заходи щодо цих провокаторів,

– запевняв Пєсков.

Працюють на випередження

Ще напередодні анонсованого мітингу 23 січня поліція почала затримувати прибічників Навального. Зокрема, затримали юристів Фонду боротьби з корупцією Любов Соболь та прессекретаря Навального Кіру Ярмиш. Втім, закрити роти всім не змогли – долучатися до протестів закликають все більше свідомих росіян. Серед них:

актори;

музиканти;

відомі блогери.

На Заході стурбовані репресивними діями російського уряду щодо опозиції. Там вимагають звільнити політв'язнів та обіцяють у разі загострення ситуації запровадити нові санкції.

В Європарламенті вже проголосували за резолюцію по зупинці будівництва "Північного потоку-2". Подальші репресії з боку Кремля загрожують розширенням санкційних списків, куди може потрапити не тільки найближче оточення Путіна, а й російські олігархи та пропогандисти.

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