В разных городах России 31 января люди снова вышли на акции протеста. Митингующие требуют освободить российского оппозиционера Алексея Навального.

Источник: Znak.com

По состоянию на 11:00 акции протеста собрали больше людей, чем 23 января.

Важно Протесты в поддержку Навального: в России начали массово задерживать людей – фото, видео

По информации журналистов, едва ли не наибольшее количество протестующих зафиксировали в Екатеринбурге и Новосибирске.

Так, в Екатеринбурге на улицы вышли уже более 7 тысяч человек. Тогда как на прошлой неделе в городе протестовали 5 тысяч человек. В то же время в Новосибирске в акциях протеста приняли участие более 5 тысяч человек.

Обратите внимание! По данным правозащитников, силовики в России задержали 519 человек, из них 110 – во Владивостоке.

Протесты в России: главное

Протесты в российских городах вспыхнули 23 января. Тогда на улицы вышли более 100 тысяч россиян. Больше всего людей митинговали в Москве.

Тогда на улицы вышли Больше всего людей митинговали в Москве. Традиционно силовики массово задерживали и избивали людей. По информации правозащитников, тогда задержали более 3,8 тысяч протестующих.

Зато демонстранты отвечали ОМОНовцам снежками.

Протесты возобновились через неделю – 31 января. Ситуация почти не изменилась: люди требуют освобождения Навального, а в ответ их задерживают.

На протестах в России массово задерживают людей: смотрите видео