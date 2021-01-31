На протести в Росії вийшли більше людей, ніж минулого тижня
В різних містах Росії 31 січня люди знов вийшли на акції протесту. Мітингувальники вимагають звільнити російського опозиціонера Олексія Навального.
Джерело: Znak.com
Станом на 11:00 акції протесту зібрали більше людей, ніж 23 січня.
Важливо Протести на підтримку Навального: у Росії почали масово затримувати людей – фото, відео
За інформацією журналістів, чи не найбільшу кількість протестувальників зафіксували в Єкатеринбурзі та Новосибірську.
Так, в Єкатеринбурзі на вулиці вийшли вже понад 7 тисяч осіб. Тоді як минулого тижня в місті протестували 5 тисяч осіб. Водночас у Новосибірську в акціях протесту взяли участь понад 5 тисяч осіб.
Протести у Росії: головне
- Протести у російських містах спалахнули 23 січня. Тоді на вулиці вийшло понад 100 тисяч росіян. Найбільше людей мітингували у Москві.
- Традиційно силовики масово затримували та били людей. За інформацією правозахисників, тоді затримали понад 3,8 тисячі протестувальників.
- Натомість демонстранти відповідали ОМОНівцям сніжками.
- Протести поновилися за тиждень – 31 січня. Ситуація майже не змінилася: люди вимагають звільнення Навального, а у відповідь їх затримують.
Поділитися новиною