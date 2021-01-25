На протесты в России вышли по 2 причинам: в поддержку оппозиционера Алексея Навального и против режима Владимира Путина. Однако такие взгляды отличаются в разных регионах России. Интенсивность протестного настроения также в разных населенных пунктах – разная.

Источник: 24 канал

Москва

Российский правозащитник Марк Фейгин рассказал, что в Москве россиян возмутило прежде всего задержание Навального. Они вышли, чтобы поддержать оппозиционера.

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В Москве было больше молодежи, которая очень сочувствует Навальному, это правда,

– сказал Фейгин.

Другие регионы

По словам Фейгина, в регионах России были массовые акции, которых не было еще никогда. Там люди выходили не столько в поддержку Навального, сколько против власти.

Навальный – да, но больше они возмущались своим социальным положением. В провинциях это острее ощущается,

– заверил Фейгин.

"Что касается соцсетей – пропаганда ставит привычную пластинку, якобы это все Запад провоцирует эти протесты. Ничего нового на самом деле", – добавил адвокат.

Как комментирует протесты власть

Официальные власти больше комментируют само расследование Навального.

"Путин даже на встрече со студентами выступил, что якобы это все ложь, это не его и он нигде не зарегистрирован собственником. Это, кажется, ни на кого не произведет впечатления. Конечно, он на себя ничего не записывает", – заметил Фейгин.

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Боятся ли россияне

Фейгин подчеркнул, что россияне все же опасаются. "Фильм посмотрели более 80 миллионов человек, а на протесты вышли 100 – 200 тысяч человек. Это показывает, что отношение такое, что людей запугали. Навального отравили, он был при смерти. Никто не хочет быть отравленным или сесть в тюрьму", – подытожил российский адвокат.

Протесты в России: коротко