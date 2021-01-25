На протести у Росії вийшли з 2 причин: на підтримку опозиціонера Олексія Навального та проти режиму Володимира Путіна. Однак такі погляди відрізняють у різних регіонах Росії. Інтенсивність протестного настрою також у різних населених пунктах – різна.

Джерело: 24 канал

Москва

Російський правозахисник Марк Фейгін розповів, що в Москві росіян обурило насамперед затримання Навального. Вони вийшли, аби підтримати опозиціонера.

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В Москві було більше молоді, яка дуже співчуває Навальному, це правда,

– сказав Фейгін.

Інші регіони

За словами Фейгіна, у регіонах Росії були масові акції, яких не було ще ніколи. Там люди виходили не так на підтримку Навального, як проти влади.

Навальний – так, але більше вони обурювались своїм соціальним станом. У провінціях це гостріше відчувається,

– запевнив Фейгін.

"Що стосується соцмереж – пропаганда ставить звичну пластинку, нібито це все Захід провокує ці протести. Нічого нового насправді", – додав адвокат.

Як коментує протести влада

Офіційна влада більше коментує саме розслідування Навального.

"Путін навіть на зустрічі зі студентами виступив, що нібито це все брехня, це не його, і він ніде не зареєстрований власником. Це, здається, ні на кого не справить враження. Звісно, він на себе нічого не записує", – зауважив Фейгін.

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Чи бояться росіяни

Фейгін наголосив, що росіяни все ж побоюються. "Фільм подивились понад 80 мільйонів людей, а на протести вийшли 100 – 200 тисяч людей. Це показує, що ставлення таке, що людей залякали. Навального отруїли, він був при смерті. Ніхто не хоче бути отруєним чи сісти у тюрму", – підсумував російський адвокат.

Протести у Росії: коротко