Такое мнение 24 канала высказал главный консультант Института стратегических исследований Иван Ус. По его словам, снижение уровня жизни россиян может спровоцировать протесты в России.

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Где могут вспыхнуть протесты

Впрочем, подчеркнул Ус, не стоит ожидать протестных движений от российских регионов. По его мнению, вероятнее всего, что на улицы выйдут недовольные жители больших городов.

Я ожидаю протестов от Москвы и Санкт-Петербурга. Там пока уровень жизни нормальный. Но ограничения, с которыми они сталкиваются, изо дня в день на них давят,

– подчеркнул он.

К примеру, многие жители Москвы любят ездить на автомобилях из Германии. Однако сейчас немецкие автомобильные компании покинули российский рынок, поэтому в россии не хватает деталей к этим авто.

Чем недовольны россияне

"Московские блоггеры жалуются, что у их авто не работает тормозная система. Когда они приезжают в центр технического обслуживания, им говорят: "Этой детали нет. Если вы ее найдете, мы вам ее установим". Но поскольку ее нет, ездят так и дальше", – рассказал эксперт.

Он отметил, что качество немецких автомобилей может позволить 5-10 раз поездить и с неотремонтированными тормозами.

Однако в 11 раз тормоза не сработают. Машина попадет в ДТП или протаранит какую-нибудь стену. Когда такие случаи будут учащаться, недовольство будет нарастать,

– отметил Ус.

Он добавил, что именно такие сложности могут стать катализатором протестных движений в России.

"Москва и Санкт-Петербург – европейские города"

Главный консультант Института стратегических исследований добавил, что, несмотря на риторику российских властей, по своей ментальности Москва и Санкт-Петербург – это европейские города.

"Они привыкли к европейской жизни. И когда они будут видеть, что их все больше лишают возможности быть в Европе, ездить на европейских автомобилях, одеваться в европейскую одежду, протестные настроения очень стремительно вырастут", – сказал он.

Особенность возможных протестов

По словам Уса, оппозиционные протесты, которые проходили на Болотной площади в Москве в 2011-2013 годах, могут повториться.

Однако сейчас идет война, и в России появляется много людей с оружием. Эти люди не будут просто кричать на площади: "Снимаем власть". У них достаточно оружия, чтобы делать более существенные шаги,

– подчеркнул он.

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