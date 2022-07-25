Таку думку 24 каналу висловив головний консультант Інституту стратегічних досліджень Іван Ус. За його словами, зниження рівня життя росіян може спровокувати протести у росії.

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Де можуть спалахнути протести

Втім, наголосив Ус, не варто очікувати протестних рухів від російських регіонів. На його думку, найімовірніше, що на вулиці вийдуть незадоволені жителі великих міст.

Я очікую протестів від Москви та Санкт-Петербурга. Там поки що рівень життя нормальний. Але обмеження, з якими вони стикаються, день за днем на них тиснуть,

– наголосив він.

Наприклад, багато мешканців Москви люблять їздити на автомобілях з Німеччини. Однак зараз німецькі автомобільні компанії покинули російський ринок, через це у росії не вистачає деталей до цих авто.

Чим невдоволені росіяни

"Московські блогери скаржаться, що в їхніх авто не працює гальмівна система. Коли вони приїжджають до центру технічного обслуговування, їм кажуть: "Цієї деталі немає. Якщо ви її знайдете, ми вам її встановимо". Але оскільки її немає, їздять так і далі", – розповів експерт.

Він зазначив, що якість німецьких автомобілів може дозволити 5 – 10 разів поїздити і з невідремонтованими гальмами.

Однак на 11 раз гальма не спрацюють. Машина потрапить у ДТП чи протаранить якусь стіну. Коли такі випадки будуть частішати, невдоволення буде наростати,

– зазначив Ус.

Він додав, що саме такі труднощі можуть стати каталізатором протестних рухів у росії.

"Москва і Санкт-Петербург – європейські міста"

Головний консультант Інституту стратегічних досліджень додав, що попри риторику російської влади, за своєю ментальністю Москва і Санкт-Петербург – це європейські міста.

"Вони звикли до європейського життя. І коли вони бачитимуть, що їх все більше позбавляють можливості бути в Європі, їздити на європейських автівках, одягатися у європейський одяг, протестні настрої дуже стрімко зростуть", – сказав він.

Особливість можливих протестів

За словами Уса, опозиційні протести, які відбувалися на Болотній площі у Москві у 2011 — 2013 роках, можуть повторитися.

Однак зараз триває війна, і у росії з'являється багато людей зі зброєю. Ці люди не будуть просто кричати на площі: "Знімаємо владу". У них є достатньо зброї, аби робити суттєвіші кроки,

– наголосив він.

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