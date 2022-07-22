Захист санкцій за кордоном – робота з громадською думкою, елітами, професійними середовищами, журналістами – надзвичайно важливий. Якщо у вас є час чи ви шукаєте пріоритет для роботи, яка допоможе нам виграти війну – захищайте санкції. Росіяни працюють над тим, щоб їх розмити, і це дуже небезпечно.

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Нові санкції проти росії

Європейський Союз затвердив черговий раунд санкцій проти росії. У ньому часткова заборона на купівлю російського золота і посилення контролю за використанням технологій та товарів подвійного призначення.

Але зараз важливо не те, що в пакеті санкцій, а те, як його коментуватимуть в Україні та Європі. Голоси про те, що "санкції не працюють" починають лунати все голосніше. І я не про угорців – з їх позицією все зрозуміло.

Я про експертів, які обговорюють результативність санкцій на серйозних майданчиках. На кожному обговоренні хтось встає і каже: "Україну треба підтримати але…" і "… санкції не працюють так, як мали би…". Хтось порівнює з Венесуелою, хтось з Іраном. Думаю, і в Україні буде чимало голосів про те, що "санкції не працюють", от побачите.

У протидію санкціям включився і німецький бізнес, який боїться подальшого підвищення ринкових цін на енергоносії й вимагає від уряду включити всі можливі "Північні потоки". Це той бізнес, який роками сидів на "солодких" контрактах на постачання газу і отримував надприбутки.

Росіяни нещадно б'ють їх тепер, бо навіть без санкцій саме кремль підняв ціни на газ та електроенергію до космічних висот цього року. Замість того, щоб захищатися, корпорації вимагають в уряду здавати позиції, щоб отримати ще трохи газу. Дуже схоже на прояви стокгольмського синдрому, не вважаєте?

Багато хто каже, що санкції проти росії не працюють / Фото Радіо Свобода

Правда про санкції

Ці стогнання бізнесу і метушня експертів – це просто якесь de ja vue, кілька років тому ті самі "експерти" і той самий бізнес розповідали, що "Північний потік – 2" – це просто економіка, нічого більше.

Правда полягає у тому, що санкції працюють, і дуже добре. росіяни метушаться, намагаючись перевезти нафту грецькими танкерами, які вже наступного року російську нафту не возитимуть. Це працюють санкції.

Цілі галузі економіки не можуть функціонувати – від залізниці без підшипників до банків без систем безпеки. Це працюють санкції.

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Прибутки росії від продажу нафти вже сьогодні б'ють антирекорди, адже росіянам викручують руки Індія та Китай, купуючи зі знижкою. І це ще санкції на нафту не запрацювали повноцінно. А це вже не питання "Кока-коли" чи "Макдональдсу", це необхідність різати соціальні та інфраструктурні програми.

Тому, коли ви чуєте "санкції не працюють" – посилайте під три чорти. Це те саме, що сказати "не все так однозначно". І посилати треба голосно і дуже активно. Бо російська пропаганда не марнувала час, це ми чомусь подумали, ніби вже перемогли в інформаційній війні.

У Німеччині лише 12% розуміють, що санкції стримують агресію росії, решта вважають, ніби вони б'ють по самих німцях. Це саме те, що хочуть отримати росіяни – перевести дискусію в русло "давайте просто зупинимо війну", забрати південь України, який вони захопили й можуть от-от втратити, і зупинити каток санкцій, які розламують їх економіку.

Тому розповісти історію про те, як насправді працюють санкції – завдання сьогодні для всіх. Кожен, хто не мобілізований, але хоче працювати на перемогу, має зайнятися саме цим. Пояснювати про ефективність санкцій, бо саме вони допоможуть перемоги нам у затяжній війні на виживання.

Це мають робити люди, які зараз перебувають за кордоном в пошуках прихистку. Це мають робити аналітики та громадські організації. Це мають робити урядовці та нардепи, які спілкуються зі своїми колегами в ЄС та США. Бо якщо ми втратимо динаміку запровадження санкцій після сьогоднішнього, сьомого раунду, то зробимо життя наших Збройних Сил значно складнішим.

А ми ж хочемо їм допомогти. Тому не час згадувати текст "Плачу Ярославни" після запровадження санкцій. Час розповідати, як вони захищають Україну.

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