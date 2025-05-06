Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно о политической акции мужчины в Москве

В СМИ отмечают, что 68-летний житель Москвы провел политическую акцию на Москворецком мосту. Там добавили, что он был одет в гидрокостюм и спасательный жилет.

Мужчина в столице России провел акцию: смотрите видео

Россиянин прыгнул в реку, изображая труп в мешке. В сообщении говорится, что в конце концов его вытащили из воды спасатели. Затем он находился в окружении врачей и полицейских.

Позже в сети появилась информация, что этот человек – оппозиционер Григорий Саксонов. По словам жителя Москвы, он сделал это "на спор с товарищем".

Что известно о российском оппозиционере Григории Саксонове

Саксонов – это человек, который появлялся почти на всех митингах в России, в частности на шествиях за честные выборы. Известно, что он дежурил на "мосту Немцова" и в свободное время приходил с плакатами в суды, где идут слушания по делам политзаключенных.

Григорий Саксонов / Фото из российских СМИ

Мужчину сильно расстроило убийство Бориса Немцова – одного из главных лидеров российской оппозиции путинского режима. Именно поэтому он уже долгое время дежурит на мосту.

К слову, эксперт по национальной безопасности и военнослужащий ВСУ Иван Варченко объяснил, что в России назревает бунт. По его словам, процессы зреют существенно во время войны. Жители чувствуют это по огромному разрыву между ценами.