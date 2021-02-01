Не надо мне рассказывать о прекрасной Россию будущего. Демократическая свободная империя – это такой же абсурд, как демократический свободный Третий Рейх.

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В двадцать первом веке возможности диктатур по подавлению протестов населения достигли таких высот, что сковырнуть устоявшуюся диктатуру изнутри, без внешней поддержки, иначе как реками крови, больше нельзя. Устоявшуюся, подчеркиваю. Януковича сковырнули только потому, что ему не дали сделать даже малейшего первого шажка на пути к узурпации власти.

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Последний бой уже давно проигранной войны

Лукашенко сидел на троне тридцать лет. Путин сидит двадцать. Все эти десятилетия эти люди окапывались так, что выковырять их из этого гранитного монолита, который они соорудили в свое основание и вросли в него намертво, можно только с очень большими усилиями. Единственный шанс был – не допускать до этого.

Сейчас россиянам кажется, что у них новая волна и новый подъем. Нет. Это не новая битва. А последний бой уже давно проигранной войны. Они проиграли 11 декабря 2011 года. Когда вместо наступления и сковыривания еще не устоявшейся диктатуры сделали первый шаг назад. В загоны болота. С тех пор все.

Они безусловно смелые люди, я не хочу и не собираюсь иронизировать – и никогда не иронизировал, я лишь пытаюсь донести мысль, что ершиками и уточками цели не достигаются. И я, безусловно, поддерживаю любое начинание, даже с Навальным во главе, потому что даже Навальный расшатывает ситуацию и дает окно возможностей, а Путин это всегда Путин.

Но, к сожалению, единственным результатом этого всплеска будет окончательный разгром оппозиции, переход режима от модели "путинизм" к модели "лукашенкизация", зачистка, посадки, уход в подполье, эмиграцию или тюрьму.

Когда победит протестное движение в России?

Они сядут. И посадят их те самые люди, которые проиграли все десять лет назад, а сейчас дуют в уши, мол, какие вы прекрасные, какая вы замечательная молодежь и как Путин испугался. А помогут им замечательные фотографы, которые с розовыми слюнями "ах, какие чистые, смелые лица" выдадут всю физиогномическую картотеку ФСБ. Ну или приспособление. С анекдотами на кухнях полушепотом. Как это было тридцать лет назад.

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Вариантов вообще три – бежать, драться, приспосабливаться. С "драться" уже все понятно, "бежать" скоро будет, остальным – кухня. Извините.

Поймите, наконец, одну простую, но основополагающую вещь. Без которой не будет ничего, которая является базисом того развития событий, которое хотят получить.

Разрушение империи – это шанс не только на нашу свободу. Под "нами" я имею в виду сейчас всех, кто находится по периметру российской "оси зла": Балтию, Азию, Кавказ, Украину, Беларусь. Чечню.

Разрушение империи – это прежде всего шанс и на российскую свободу. В самом прямом смысле этого слова.

Не будет империи – не будет ее лагерей. Не будет ее тюрем – в них не сядут. Элементарно, по-моему. Не хотите в имперскую тюрьму – боритесь с империей. А не с коррупцией в ней.

Демократическая свободная империя – это бред

Россиянам бы не с ершиком ходить, а выступать в ЕС, ПАСЕ, ООН. Требовать санкций. За оккупацию Украины. За оккупацию Грузии. За оккупацию Молдовы. За военные преступления в Чечне. В Сирии. В Ливии.

Требовать бы нефтяного эмбарго. Прекращения поставок зерна. Помните, был в России один, который все понимал? Академик Сахаров звали. "Андрей Дмитриевич, почему вы против проведения Олимпиады в СССР? Потому что СССР вторгся в Афганистан". Вон он все понимал. И выступил против гуманитарных поставок канадского зерна, когда уже начались развал, талоны, очереди и голод. Один. И тогда родители и бабушки-дедушки, даже самые прогрессивные и антикоммунистические, возненавидели его за это.

Им бы не с кокошниками по Никольской прыгать, "Россия, оле-оле-оле", "Акинфеев нога Бога" – а требовать отмены Чемпионата мира. Потому что СССР вторгся в Афганистан. Зачеркнуто. Потому что Россия вторглась в Украину. Им бы блокады требовать. Программы "Нефть и свобода регионам в обмен на продовольствие". Им бы Украину и Чечню поддерживать. Иначе ничего так и не будет.

Потому что, повторюсь, экономическое, а затем и территориальное, обрушение империи – их единственный шанс не уехать в ее лагеря.

Их враг не воровство в империи, а сама империя. Даже если это их империя.

А россияне, наоборот, требуют ее экономического процветания. Отсутствия воровства. Отсутствия телефонного права. Отсутствия кумовства и круговой поруки. Хотят, чтобы деньги не воровали.

Другими словами, хотят, чтобы имперский аппарат подавления работал как часы, ее армия была сильная, а не прогнившая, а царь истинно патриотичным, а не кооперативно озерным.

Как вы думаете, куда пойдут эти не сворованные деньги в такой структуре, которая может удерживать свое существование только репрессиями и войнами?

Дворец в Геленджике – лучше, чем лагерь на Индигирке. Или танковая дивизия в Дебальцево. С российскими детьми в них.

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И не надо мне сейчас рассказывать про прекрасную Россию будущего. Демократическая свободная империя – это такой же бред, как демократический свободный Третий Рейх. Демократической могла стать только Германия. Вернувшись в свои прежние границы. После покаяния. После выплаты репараций. После контрибуций. После Вилли Брандта на коленях. После семидесяти лет "платить и каяться, платить и каяться".

И вот немцев в лагеря Рейха больше не сажают. Не потому, что Рейх стал демократическим. А потому что Рейха больше нет. И нет его концлагерей. Пусть подумают об этом. Сидя в автозаках.