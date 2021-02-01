Ершики не помогут: когда Россия уничтожит свой Рейх
Не надо мне рассказывать о прекрасной Россию будущего. Демократическая свободная империя – это такой же абсурд, как демократический свободный Третий Рейх.
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Последний бой уже давно проигранной войны
Сейчас россиянам кажется, что у них новая волна и новый подъем. Нет. Это не новая битва. А последний бой уже давно проигранной войны. Они проиграли 11 декабря 2011 года. Когда вместо наступления и сковыривания еще не устоявшейся диктатуры сделали первый шаг назад. В загоны болота. С тех пор все.
Они безусловно смелые люди, я не хочу и не собираюсь иронизировать – и никогда не иронизировал, я лишь пытаюсь донести мысль, что ершиками и уточками цели не достигаются. И я, безусловно, поддерживаю любое начинание, даже с Навальным во главе, потому что даже Навальный расшатывает ситуацию и дает окно возможностей, а Путин это всегда Путин.
Но, к сожалению, единственным результатом этого всплеска будет окончательный разгром оппозиции, переход режима от модели "путинизм" к модели "лукашенкизация", зачистка, посадки, уход в подполье, эмиграцию или тюрьму.
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Они сядут. И посадят их те самые люди, которые проиграли все десять лет назад, а сейчас дуют в уши, мол, какие вы прекрасные, какая вы замечательная молодежь и как Путин испугался. А помогут им замечательные фотографы, которые с розовыми слюнями "ах, какие чистые, смелые лица" выдадут всю физиогномическую картотеку ФСБ. Ну или приспособление. С анекдотами на кухнях полушепотом. Как это было тридцать лет назад.
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Вариантов вообще три – бежать, драться, приспосабливаться. С "драться" уже все понятно, "бежать" скоро будет, остальным – кухня. Извините.
Поймите, наконец, одну простую, но основополагающую вещь. Без которой не будет ничего, которая является базисом того развития событий, которое хотят получить.
Разрушение империи – это шанс не только на нашу свободу. Под "нами" я имею в виду сейчас всех, кто находится по периметру российской "оси зла": Балтию, Азию, Кавказ, Украину, Беларусь. Чечню.
Разрушение империи – это прежде всего шанс и на российскую свободу. В самом прямом смысле этого слова.
Не будет империи – не будет ее лагерей. Не будет ее тюрем – в них не сядут. Элементарно, по-моему. Не хотите в имперскую тюрьму – боритесь с империей. А не с коррупцией в ней.
Демократическая свободная империя – это бред
Россиянам бы не с ершиком ходить, а выступать в ЕС, ПАСЕ, ООН. Требовать санкций. За оккупацию Украины. За оккупацию Грузии. За оккупацию Молдовы. За военные преступления в Чечне. В Сирии. В Ливии.
Требовать бы нефтяного эмбарго. Прекращения поставок зерна. Помните, был в России один, который все понимал? Академик Сахаров звали. "Андрей Дмитриевич, почему вы против проведения Олимпиады в СССР? Потому что СССР вторгся в Афганистан". Вон он все понимал. И выступил против гуманитарных поставок канадского зерна, когда уже начались развал, талоны, очереди и голод. Один. И тогда родители и бабушки-дедушки, даже самые прогрессивные и антикоммунистические, возненавидели его за это.
Им бы не с кокошниками по Никольской прыгать, "Россия, оле-оле-оле", "Акинфеев нога Бога" – а требовать отмены Чемпионата мира. Потому что СССР вторгся в Афганистан. Зачеркнуто. Потому что Россия вторглась в Украину. Им бы блокады требовать. Программы "Нефть и свобода регионам в обмен на продовольствие". Им бы Украину и Чечню поддерживать. Иначе ничего так и не будет.
Потому что, повторюсь, экономическое, а затем и территориальное, обрушение империи – их единственный шанс не уехать в ее лагеря.
Их враг не воровство в империи, а сама империя. Даже если это их империя.
А россияне, наоборот, требуют ее экономического процветания. Отсутствия воровства. Отсутствия телефонного права. Отсутствия кумовства и круговой поруки. Хотят, чтобы деньги не воровали.
Другими словами, хотят, чтобы имперский аппарат подавления работал как часы, ее армия была сильная, а не прогнившая, а царь истинно патриотичным, а не кооперативно озерным.
Как вы думаете, куда пойдут эти не сворованные деньги в такой структуре, которая может удерживать свое существование только репрессиями и войнами?
Дворец в Геленджике – лучше, чем лагерь на Индигирке. Или танковая дивизия в Дебальцево. С российскими детьми в них.
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И не надо мне сейчас рассказывать про прекрасную Россию будущего. Демократическая свободная империя – это такой же бред, как демократический свободный Третий Рейх. Демократической могла стать только Германия. Вернувшись в свои прежние границы. После покаяния. После выплаты репараций. После контрибуций. После Вилли Брандта на коленях. После семидесяти лет "платить и каяться, платить и каяться".
И вот немцев в лагеря Рейха больше не сажают. Не потому, что Рейх стал демократическим. А потому что Рейха больше нет. И нет его концлагерей. Пусть подумают об этом. Сидя в автозаках.
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