Боец Российского добровольческого корпуса с позывным "Карелом" дал эксклюзивное интервью 24 Каналу , в котором рассказал о детстве в семье российского полковника МВД, жизни в России под властью Владимира Путина, участие в протестах, переезде в Казахстан и вступлении в РДК.

В разговоре он также поделился боевым опытом в Харьковском и Запорожском направлениях, пояснил, почему считает российское общество тотально запуганным, и признался, что некоторые его знакомые из российских силовых структур тайно переводят средства на РДК.

"Хотел, чтобы я шел по его стопам": об отце-полковнике МВД и первых сомнениях

Вы родились в Новосибирске, окончили колледж на юридическом факультете. Сейчас вам 23. Ваш отец – полковник МВД России. Знакомые друзья вашей семьи – профессиональные российские правоохранители, военные. Вы родились и выросли уже при российском диктаторе Владимире Путине. Имели небольшой бизнес в России, но в 2015 году вы присоединились к РДК и сражаетесь на стороне Украины. Прошли операции в Харьковском, Запорожском и Донецком направлениях. В какой вы семье росли, воспитывались, чему вас учили?

Мама у меня хореограф. Сама по себе она никак не связывала себя никогда с какими-либо политическими действиями. Ей все это было неинтересно, как и сейчас.

А отец у меня полковник МВД, работавший в новосибирской мэрии тоже в какой-то период, но мы с ним не так часто общались, наверное, как хотелось бы мне общаться. Понятное дело, что его убеждения и взгляды были максимально относящимися к России исключительно. И он бы мою сторону явно не поддержал, будь сейчас жив.

А как давно он скончался или погиб?

Отец не успел узнать, когда я попал в Украину, в целом, как я попал в Украину, когда у меня была первая задача. У него оторвался тромб. Мама мне об этом сообщила, и, к сожалению, узнать об этом не успел.

А вы хотели бы, чтобы он узнал?

Да, я думаю, ему было бы очень интересно.

То есть, он бы этого не ожидал?

Не знаю. Мои друзья и товарищи, когда узнали, где я есть, сказали: "Мы более чем предполагали, что ты во что-то такое ввязаешься". А отец, возможно, он бы и ожидал.

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Тогда здесь очень интересно поговорить о вашем воспитании. Была ли у вас склонность к протесту? Вы постоянно отстаивали свое мнение? Каким вы были ребенком? Были ли вы послушными были ребенком? Чтобы понять, как формировались ваши взгляды на жизнь.

Я точно был непослушным ребенком . Где-то это прямо активно началось с восьмого, наверное, класса. То есть, мне начали попадать видеоролики на YouTube об Украине. Мне начинали попадать ролики в целом на тот момент Алексея Навального.

Я начал активно смотреть, интересоваться этим всем, ну и сформировал себе какую-нибудь минимальную позицию на тот момент, которую я мог себе сформировать. В 2019 – 2022 годах я активно выходил на разные акции протеста. Все, разумеется, были максимально беззубые, мирные. То есть пару раз меня избили палкой, и я пошел грустно домой.

Вы когда из таких протестов возвращались домой, что вам отец на это говорил? Не знал ли он?

Он не знал. Я не думаю, что если бы меня там задержали на каких-то протестах, мне было бы что-то сильно неприятное. Скорее всего, меня бы быстро вытащили и просто сказали бы: "Так больше не поступай".

Вообще, как вы можете сказать о вашем отце? Он был идейным человеком? Что он говорил дома, например?

Я думаю, он был не идейным человеком, ему просто нужна была некая стабильность. Он был явно хорошим отцом для меня. То есть все, что я хотел, получал. Как к человеку, как в целом, как к личности, я к нему отношусь прекрасно, но то, какую сторону он, конечно, занимал и чем он занимался, меня это не очень радует .

А чем именно он занимался вот в структурах?

Чем именно он занимался в структурах, я думаю, что я полную картину какую-то не смогу дать, но в том числе задержание на каких-то мероприятиях, на акциях протеста, он в том числе участвовал.

Он не участвовал именно в боевых действиях на стороне России? Он не воевал против Украины?

Нет.

Если опять же возвращаться в ваше детство, можете ли вспомнить какие-то вещи, события, которые вы обсуждали, например, Вторую мировую или Украину, или Крым? Или таких разговоров дома обычно не было вообще?

Были такие разговоры. Есть такая очень хорошая, показательная история. В доме культуры, где работает моя мама, кажется, в 2013 году висела картина с замком, кажется, это из Ялты. И бабушка мне постоянно говорила: "Вот смотри, скоро это наша Россия будет". А я не понимал вообще, о чем мы говорим.

И в 2014 году, когда оккупировали Крым, мне, понятное дело, было особенно не интересно. Сколько мне было лет на тот момент? То есть мне это, понятное дело, было неинтересно. Мне это было непонятно как минимум. Потом уже, когда начал разбираться и начал подходить, обсуждать, понятно, что я получал всегда реакцию: "Да ты не понимаешь, еще успеешь понять. А как в девяностых было…".

То есть все в семье поддерживали, чтобы Крым был российским, чтобы СССР в тех границах, которые они раньше были, возвращались. То есть все республики жили вместе дружески и так далее?

Да, да, конечно.

А что говорили об Украине? Здесь интересно, что говорили об украинцах?

В России Украину не воспринимают как какой-либо отдельный субъект, отдельное государство. Воспринимают исключительно как "свою губернию". Никто, понятное дело, из большинства там никогда даже в Украине не был. В Сибири люди видели больше казахов или на каком-то Амуре видели люди больше китайцев, чем украинцев. Но все равно считают, что это вот свое извечное, и оно нам нужно.

Вот здесь самый большой вопрос, зачем это кому-то нужно?

На самом деле, понятное дело, никому это не нужно. Никто туда никогда не уедет. Люди в пределах России не всегда могут куда-нибудь далеко съездить, условно из Новосибирска в Москву, потому что у них не хватит денег.

А зачем нужно? Ну вот просто нужно, потому что надо. Вот для чего, никто не знает. Просто оно требуется.

Если вернуться к вопросу отца, были ли у вас какие-то разговоры тет-а-тет? Может быть, вы обсуждали геополитику, Путина, Россию?

Всегда не получалось.

А почему?

Потому что все равно разные какие-то убеждения, разные взгляды. Он всегда считал, что я недостаточно вырос, чтобы общаться по подобным темам.

Он хотел, чтобы я шел дальше на высшее юридическое образование, пошел в какое-нибудь спецподразделение в России или больше его стопами.

Мне всегда было это неинтересно. Я не представлял себе, зачем мне этим заниматься. И я, когда ему сказал, что я буду заниматься предпринимательством, он сказал: "Все, не звони мне". И мы с ним там долгий период вообще не разговаривали.

"Получили взбучку на Курщине": о друзьях, которые служили в русской армии

Я так понимаю, и большинство друзей, знакомых тоже были из структур.

Да, да.

Они были идейными?

Они все не идейны. Они все не идейны.

Не идейны?

И никому это не интересно. Зачем? Многие, но не многие, почти все из них никогда не были там тоже на войне с Украиной. Я знаю, что мои ребята там стояли где-то под Курской. Они получили взбучку от восьмого полка ССО Украины и сказали: "Все, мы больше даже под Курском стоять не будем, будем где-нибудь в Новосибирске".

А что значит, вы говорите, "мои ребята"? Что вы имеете в виду? Знакомы ли ваши?

Просто мои хорошие знакомые с детства.

Вы продолжаете общаться с людьми, которые там служат?

Очень периодически, очень периодически.

Вы сказали, что это знакомые, попавшие в русскую армию. Они добровольно ушли, призвали ли их, мобилизовали ли вот из тех, кто непосредственно из ваших знакомых служит?

У них так же с детства те же родители в структурах и так далее. Затем все шли либо в Хабаровское училище ФСБ, либо в части Росгвардии служить и после уже шли дальше служить.

То есть большинство ваших знакомых соглашались со своими родителями.

Да, да.

И решили продолжить этот путь.

В России это просто достаточно перспективно.

Да, а почему?

Если ты работаешь в правоохранительных органах, то все будет хорошо. Ни с какими проблемами ты сталкиваться не будешь. Всегда будет стабильная зарплата, потом стабильная пенсия. Можно беззаконить в какой-то степени. Все супер.

Монополия на страх россиян.

Так точно. Так точно.

"По всей Москве стоят камеры": о протестах и страхах россиян перед властью

А реально ли россияне боятся выходить на улицы, на протесты?

Люди, конечно, хотят протестовать, но им очень страшно и понятно почему. Вы даже просто не можете представить, насколько там "ГУЛАГ" исключительно и цифровой, и на улицах. Если вы можете спокойно идти по Киеву, встретить сотрудника полиции, улыбнуться друг другу и дальше пройти, то в России человек будет переходить дорогу быстрее.

Даже если он ни в чем не виноват, сидел на первой парте, был отличником, все хорошо учился, прекрасно работал, но он все равно будет бояться. Это уже такой страх производимый.

Это зависит от региона или это по всей России?

Да нет, уже по всей России. Я не думаю, что это от региона как-то зависит.

Если вернуться к 2014 году, когда Россия начала аннексировать Крым, дальше вторглась в Донбасс, отправила свои российские войска, можете вспомнить те дни? Что тогда в школе говорили?

Я точно не припомню. Я просто помню, что, конечно, был такой "сабантируй", много флагов России, радость.

Даже у вас там в Новосибирске?

Да, да, была просто у людей радость, все восхищались. А что, как, о чем говорили, я не вспомню сейчас.

Вы разделяли эту радость, понимали, почему они радуются?

Нет, я вообще ничего не понимал. Мне было вообще неинтересно, что происходит. В 11 лет мне было интересно поскорее уйти из школы и заниматься своими делами.

Тогда в какой момент, возможно, вы помните событие или что у вас всколыхнуло так, что-то поменялось внутри, что вы решили, что иначе теперь относиться к событиям? Вот что тогда случилось, что вы решили интересоваться политикой, выходить на протесты?

Да просто по факту взросления. Ролики на YouTube, что-то захотелось чем-нибудь интересоваться в целом. Ты в любом случае заходишь на YouTube, что-то смотришь, какой-нибудь развлекательный контент, и здесь попадает какая-то предвыборная кампания, на тот момент Навального была.

Все, я стал просто смотреть. Мне стало интересно, кто этот человек, о чем он говорит, почему он такое говорит, почему ему это позволено. И меня это заинтересовало. Я стал узнавать, разбираться. Ну вот разобрался, сижу перед вами.

Но, кстати, Навальный говорил, что "Крым не бутерброд". Как вы думаете, Крым все-таки кому должен принадлежать?

Я понимаю, почему он так сказал. Но поскольку я здесь, значит, Крым украинский.

Знаете, многие из тех, кто служит в РДК, они футбольные фанаты, и в том числе White Rex. Вы, в частности, были тоже среди футбольных фанатов или нет?

Я вообще к этому отношению никакого никогда не имел. Мне это было неинтересно. Я из другой семьи, мне было интересно другое, и все мои друзья не занимались подобными делами. Они, напротив, всегда это строго осуждали.

Но у вас не было на тот момент ни знакомых, ни тех, кто среди футбольных фанатов вообще?

Нет, к сожалению, нет.

Дальше, когда вы вышли на протесты, это уже какие-то годы были?

Это были 2019-2022 годы.

"Это не было эмоциональным решением": об отъезде из России и пути в РДК

24 февраля 2022 года, можете ли вспомнить этот день, что вы тогда делали, как проходил ваш день, как эта новость вообще застала вас, что вы об этом подумали?

Я сидел, ждал войну, начало войны. Да, я активно следил. Я понимал, что у меня было какое-то внутреннее чувство, что оно будет. Единственное, не понимал, в каком масштабе. Сидел активно, ждал, засыпал, и вот оно началось.

Дальше у меня, конечно, был просто шок. Я просто два дня из дома никуда не выходил, сидел за ноутбуком и… Я даже не помню свое чувство, но это просто шок невероятный.

О чем вы дальше думали? Какой план себе составляли?

Я думал уже на тот момент покидать Россию, но меня убедили товарищи, чтобы я остался и понаблюдал. И действительно у меня действительно, наверное, на тот момент не хватало финансов уехать из России. Я еще тогда не окончил колледж.

Думаю: "Ну ладно, давайте будем смотреть, наблюдать". Так все начало затягиваться. Я окончил колледж, начал свое дело, пытался как-то от этого отстраниться, но у меня не получилось. Я понял, что нужно из России ехать, как минимум ехать, или дальше еще и активно действовать.

А что ваши родственники, что в семье тогда говорили, как к этому отнеслись?

А что они еще могут сказать? Они все время молчали. Что они в этот раз могут сказать? Там еще больше гайки закрутили. Им нечего сказать.

Украинцев тогда очень удивило, что началась массовая мобилизация и что не начались протесты, потому что, как часто россияне говорят, что украинцы - это "братский народ", тогда нелогично, а почему вы тогда атакуете, от кого вы освобождаете этот народ? И выходит так, что никто не вышел особенно на протесты или вышли и очень в минимальном количестве. Почему это не произошло, как вы думаете?

Во-первых, когда говорят "братский народ", они все-таки воспринимают Украину как младшего брата.

А почему люди не выходят? Я даже не смогу наверняка никак объяснить, насколько в России в целом страшно находиться, что к тебе домой могут с утра залететь с обыском, а ты не делал вообще ничего.

Ты обычный гражданин, ты ничем не интересовался и так далее. Ты просто поставил лайк под не той фотографией, и завтра к тебе залетел СОБР, воткнул тебя в пол с криками: "Мордой в пол! Работает ОМОН".

Сколько пленных не брали бойцы РДК, не помню ни одного, кто бы был максимально идейный, суперовый: "Да, вот я сюда пришел воевать за это и это". Всем просто ужасно. Он даже не может объяснить свой ужас. Вот как я вам тоже не могу объяснить, чего боятся люди в России, они тоже не могут объяснить, что они боятся. Просто ужасно.

В какой степени это следование может происходить? То есть могут сдавать соседи, как это когда-то было в Советском Союзе. Может быть, такое?

Более того, камеры в той же Москве, там действительно технологически крутой "ГУЛАГ". Камеры там могут рассчитывать, наверное, чуть ли не по ходу человека. То есть какие-то действительно невероятные технологии слежения.

И даже совершить какую-то акцию протеста, какую-то диверсию в России – это практически невозможно. Тебя точно найдут.

Как вы открыли бизнес в 2022 году? Чем занимались?

Это было маленькое пищевое создание. Мы с сокурсником открыли небольшой пищевик, выпускали морсы разного характера. Все шикарно было, классно.

И вы тогда в 2022 году решили, что хотите уехать из России, накопить деньги или как тогда это было?

У меня уже были какие-то деньги на тот момент. Я понял, что в России долго оставаться нельзя, поскольку чем больше ты остаешься, тем больше это все оправдываешь. Я этого оправдывать не желал. Я хотел отстраниться, в какой-то момент пытался, но тоже у меня это как-то не получилось.

Меня всегда как-то держало внутри. Я понял, что нужно хотя бы попытаться уехать из России и попытаться пожить в нормальной стране, где всего этого как бы нет. Я уехал в Казахстан, жил там два года. Меня так же все внутри держало, и мой авантюризм взял вверх.

У вас тогда были знакомые, которые служили в РДК, или как вы о нем узнали вообще?

Нет, у меня не было знакомых, служивших в РДК. Узнал я об РДК в 2022 году, кажется, из интервью. Там сидел Денис, там сидел наш Василий Кардинал, и давали интервью о том, что создается Российский добровольческий корпус.

Потом, когда вы оказались в Казахстане, да, правильно?

Да, да.

Как вы продумывали, что вы уедете в Украину? Подали ли заявку в РДК? Как это вообще происходило?

Опять же говорю, меня очень долго терзало, что нужно еще, еще. То есть я как-то материально помогал Украине, донатив на разные подразделения. Та же 12 бригада "Азов", Третья ОШБ, тот же РДК. И я понял, что этого всего мне недостаточно, что мне хочется заниматься чем-нибудь более крутым, нужно максимально вписываться.

И я решил ехать в РДК. Это было прямо очень долго. Я очень долго собирался, потому что не хотел, чтобы это было эмоциональное решение, что я сюда приеду и скажу: "А нет, все уже не хочу. Меня, пожалуйста, домой верните".

Вы как-то готовились психологически, физически к этому?

Психологически к этому подготовиться невозможно. Точно невозможно, как бы кто ни пытался. А физически так, я работал в Казахстане управляющим клуба по единоборствам. В моем распоряжении был целый зал.

А вы с детства занимались спортом?

Да. Там было и плавание, все что угодно. Но единоборствами я впервые начал заниматься в Казахстане активно. Даже несколько раз успел выступить.

Затем почему вы решили именно в РДК?

В РДК, в любом случае, по этническому признаку. Там понятные мне ребята. То есть они такие же россияне. Как минимум, на одном языке мы тоже разговариваем. В общем, много причин. Лучше, чем боец РДК, другого бойца РДК никто не поймет.

Ни один украинец никогда не поймет, о чем я говорю, о каком страхе я говорю и так далее, о своих переживаниях. Вы этого всего не ощущали и не ощущаете. А мы в этом всем жили. Многих ребят я встретил из своего родного города.

Серьезно?

И познакомился с ними. Очень рад, что я рядом с ними бок о бок.

Какая в первую очередь ваша мотивация была приобщена? Вы говорите, что вы долго шли к этому, да? Я думаю, что это не просто авантюризм.

Нет, авантюризм в большинстве. Просто понимаете, жить в России – это даже из-за эстетики, это неэстетично, это невозможно.

Вот висит триколор, какой-то флаг сопротивления, а снизу стоит Ленин, проспект Ленина, проспект Карла Маркса. Страна называется Россия. Какие-то памятники белому движению, памятники красному движению. Все непонятно, какая дура общая. В этом невозможно действительно находиться. Ты не понимаешь, к чему мы вообще идем. Как в Петербурге стоит флаг русской империи, флаг русского Союза и триколор. Это же дурдом, этого просто не может быть. Ты не понимаешь, как это принимать. Там нет концепции от слова совсем.

Вот у любого гражданина России спросить, какая у него там идеологическая составляющая, куда идет государство и так далее, он не сможет объяснить. Ну это ведь невозможно.

Выглядит так, что каждые 4-5 лет Путин начинает новую войну для того, чтобы оставаться у власти. Вот, кажется, это выглядит как концепция России – воевать с кем-то.

Путинизм – это в целом нечто невероятное. Я уверен, что это будет учить. Это что-то новое в истории, это точно будет записано в учебниках. Создать вот такую кашу.

Это может быть способ воевать с людьми?

Я не думаю, что им интересно держать их в страхе. Это инструмент, причина действительно попасть в какую-нибудь историю, потому что у Владимира Путина есть все, что он хочет. Вот ему недостаточно, все деньги россиян у него есть. Ему скучно.

Вам комфортно, если вас называть россиянином или как лучше обращаться?

Мы в РДК больше любим, когда называют нас все-таки русскими. Для нас важен этнический признак. Мы не исключаем нашу принадлежность к России. Нам очень важно, что мы на правах русских сюда приехали.

Что тем самым мы и показываем вам, что есть действительно люди в России, которые не согласны с этим. Их достаточно много.

То есть, понятное дело, до поры до времени Украина не могла ничего русскому человеку предложить. То есть я еще ехал в Украину, когда кроме военного билета тебе не могли дать ничего, вообще абсолютно ничего.

Но сейчас можно получить гражданство.

Да, сейчас можно. То есть у меня уже есть вид на жительство, я подаюсь на постоянное место жительства. То есть, ребята действительно у нас получают гражданство.

Так Украина вас уже защищает условно?

Да. Вот и теперь действительно есть какие-то гарантии, что тебя отсюда не выгонят, не скажут тебе после войны: "Очень спасибо. На выход, пожалуйста".

Во-первых, любому человеку трудно покидать свой дом, а еще приезжать воевать. И когда тебе готовы дать только один единственный военный билет, мало кто на это согласится. Поэтому я и говорю, здесь очень важен авантюризм. Без авантюризма никак.

Но вы человек с такой интересной историей, имею в виду ваши родственные связи с отцом, это в РДК как-то проверяют?

Да, конечно. Здесь полиграфы с тобой общаются. Есть первичная проверка, и дальше там уже ты приезжаешь в Украину, с тобой проводят разные другие проверки. Это все очень неприятно. И да, конечно, меня очень хорошо проверяли. Я "чист", все хорошо.

"Они для меня предатели": о боях с оккупантами и первом боевом выходе

Помните ли вы ваш первый боевой выход? Как это было? Что это было? Кто был рядом? Кто что говорил?

Да, было очень интересно. Это было Харьковское направление. Я не смогу назвать населенный пункт. Однако это было не очень приятно. Вспоминать весело, участвовать совсем не классно. У меня он (боевой выход, – 24 Канал), к сожалению, недолго продолжался.

Мы с моим товарищем Андреем уходили очень долго на позицию. Путь составил 4 км. Харьковская область, там очень тяжелый рельеф. И нас забросали сбросами из дрона.

Мы сидели 4 часа в каком-то непонятном окопе, который рассчитан был на 2, а нас там было 8. И нас в течение этих часов забросали гранатами, пытались нас оттуда выкурить. У них, к счастью, не получилось. Получили контузию. Ушли домой.

Но, к счастью, все живы, без раненых.

Да, да. Все осталось здорово.

Вы тогда в качестве боевого медика вышли или штурмовика?

Нет, я тогда был просто штурмовик. Но тогда даже и поштурмовать у меня не получилось. Просто даже не смог дойти.

А дальше была возможность поучаствовать в штурме?

Да.

Как это было?

Вот недавно на Запорожском направлении мы активно участвовали. Отодвинули 8 км территории за всю операцию. Да, там были активные стрелковые контакты, в том числе и у меня.

Мы взяли в плен разведчика ВДВ. Не знаю, обменивают его или нет. У него не все хорошо с ногами, потому что ноги он себе отморозил, и, вероятнее всего, ему их придется ампутировать.

Как это воевать против других россиян?

Для нас эта война как гражданская. То есть, мы ее воспринимаем как гражданскую войну. Всегда были белые, красные. Потому ничего страшного. Вам тоже приходится воевать против своих же соотечественников, которые так же с другой стороны.

Сепаратистов вы имеете в виду, да?

Да. Они для вас предатели, вот для нас они тоже предатели, мы для них предатели. Бывает, что это война идей. Посмотрим, чья мысль победит.

А вы для своей семьи, для друзей предатель или они не знают, что вы, например, сражаетесь в РДК?

Нет, шикарно вообще относятся на самом деле.

Это вы сейчас шутите ли?

Нет, нет. Периодически даже были моменты, когда ребята сбрасывали на РДК деньги и так далее. То есть, все все понимают, прекрасно относятся. Кто как спортивный интерес это видит. То есть, не знаю, я медальку получил, там показываю, они такие: "О, круто, молодец, супер!"

То есть, есть люди, которые, находясь на территории России, вас поддерживают?

Да, конечно.

Но просто они сами не могут отважиться?

Им это неинтересно. Они живут свою лучшую жизнь, работают в структуре, у них все хорошо. Им тоже не нравится этот режим, но они такие, очень пассивно, просто к этому относятся.

То есть, мы не хотим в этом жить, но ничего делать для этого мы не будем.

Ну, они очень хорошо живут.

Встречались ли вы жителей вашего города с той стороны?

К сожалению, нет.

А почему "увы"?

Очень хотел, но не знаю, хочется пообщаться с земляком. Может, нового расскажет. Я все же давно не был в Новосибирске, с 2023 года. Может, он только недавно пришел, как всегда и бывает, что они там буквально пару недель выходят на боевые выходы, а их уже берут в плен.

Сейчас вы сражаетесь как боевой медик, или тоже можете как штурмовик? Просто хочется понять, как у вас распределяются задачи между людьми в РДК.

Боевой медик – все-таки первое слово здесь "боевой". То есть он, прежде всего, штурмовик, а уже потом боевой медик. То есть это как таковая дополнительная квалификация. Просто больше берешь на себя ответственности и больше груза с собой таскаешь.

Поэтому прежде всего я участвую как штурмовик. Сейчас я пока восстанавливаюсь, я надорвал себе мениск (хрящевая прокладка в коленном суставе – 24 Канал). На последнем выходе меня активно оппонент пытался уничтожить ствольной артиллерией и всякими FPV, "Молниями", но у них ничего не получилось. Я вышел вместе с ребятами так же не ранен, все у меня прекрасно. Единственное, вот, надорвал себе мениск.

Вы из своего боевого опыта можете вспомнить, возможно, какую-нибудь страшную ситуацию, которая у вас была именно во время боев?

Самая страшная ситуация? Наверняка не было. Я помню, как у меня ребята участвовали в Покровском направлении. Я был в резерве, в 600 метрах где-то от них. Они участвовали в штурме промзон на Покровске. Ну вот там было действительно, наверное, ад.

То, что там ребята чувствовали, как они выходили на связь. Там были мои друзья, товарищи, с которыми я сюда приехал, что мы с ними с одного заезда. Один из них погиб, это "Девятый". И я там просто себя отвратительно морально чувствовал. Для меня это, наверное, самое отвратительное, самое страшное.

Также там был еще мой один очень хороший друг Вадим Чипс. Он перестал выходить на связь. Часа 4 я тоже думал, что он мертв. Для меня тогда мир рухнул. Но, к счастью, Вадим Чипс вышел на связь и странным образом прибежал.

По ним отрабатывали двумя пакетами "Граду", пока он бежал эти 600 метров, по ним была ствольная артиллерия, не одна. И отрабатывали FPV. У него были некоторые сквозные ранения, но остался жив, все у него хорошо. Я этому очень рад.

Кто с той стороны тогда был?

Были прямые оппоненты. Главное разведывательное управление России. Активно держали промзону. Очень сильный оппонент.

А они знали, что именно вы против них, именно РДК?

Они знали, что участвует Главное управление разведки. А кто именно, я не уверен, что они знали.

Здесь тоже интересно, если они узнают, что РДК, например, на совместном направлении работает или что-то меняется в их работе? Или у них стоит задача, например, брать бойцов РДК в плен?

Я думаю, действительно, им очень неприятно. Я думаю, что, конечно, любое командование хотело бы взять в плен бойца РДК. Это не очень возможно, я думаю. Я не думаю, что кто-то из бойцов РДК будет сдаваться в плен.

Желания такого ни у кого нет, потому что если украинец попадает в плен, и мы видим, что с ними происходит, когда они возвращаются из плена, то для нас это будет вообще прямой ужас.

В таком случае мы бы ездили тоже по разным телеканалам, я сидел, наверное, в какой-то решетке. Меня бы били какой-то палкой. Я думаю, никто из бойцов РДК не горит желанием попадать в плен и, вероятнее всего, решит себя взорвать в таком случае.

Я у вас сразу не спросила, почему "Карел"?

Есть просто небольшое отношение к этому региону. Моя мама, бабушка, они в большинстве своем, наверное, этнически относятся к Карелии, к Финляндии. То есть бабушка мне пела постоянно финские колыбельные перед сном.

Но они не говорят по-фински и отрицают, что у них есть какая-то принадлежность. Я говорю: "Тогда откуда это все?" Не знают. Говорят, что моя прабабушка говорила постоянно на финском. Удивительно почему? А они "не знают".

"Там невозможно жить": о возвращении в Россию

Это как пример, что русские продолжают стирать память у людей, имеющих принадлежность к другим народам, у коренных народов, стирают их языки. То есть уничтожают культуру.

Важно совершить политическую нацию, безусловно. Поэтому да. Если мы делаем политическую нацию, это обязательно нужно стирать.

Какой вы хотели бы видеть Россию? В какую Россию вы хотели бы возвратиться?

Я думаю, ту Россию, которую я хочу видеть, я в нее никогда не вернусь. И вообще, будет ли она такая или нет… Я очень рационально на это смотрю, и скорее всего этого ничего не будет.

А какую именно вы имеете в виду?

Чтобы дышалось свободно, хорошо как минимум. Я не очень представляю развал России. Мне не очень нравится об этом думать. Все-таки Россия действительно устроена по-другому. И я уверен, что автономно многие регионы могут существовать в России и так далее. Просто им нужно дать хорошую автономию, нужно развивать их культуру и так далее.

Я не уверен, что многие регионы смогут так же существовать. Потому что многие регионы в России живут дотационно, как, например, та же Чечня.

Вы лично к какому моменту готовы с оружием в руках быть в Украине, защищать интересы, в том числе и Украины?

Сколько потребуется. Мы с вами уж точно в одной лодке. То есть я не скажу, что мне надоело, я уехал домой в Новосибирск. Такого не выйдет.

То есть я полностью отдавал себе отчет, куда я еду, зачем я еду. Потому все это вот до конца со мной. Потому пока живы, будем воевать.

Мы сейчас с вами находимся в Киеве, пока раздаются воздушные тревоги, летят реактивные "Шахеды". Как вы на это вообще реагируете?

Честно? Никак. Меня больше триггерит, когда проезжает какой-нибудь мотоциклист или еще что-нибудь. Мне очень напоминает звуки FPV и так далее.

А баллистика, тревоги – я не особо на это реагирую, потому что в секторе у меня постоянные тревоги. Я постоянно нахожусь под этим давлением, поэтому я уже как-то к этому привык и не особо заостряю внимание.

Это, конечно, плохо. Я считаю, что нужно больше за этим следить. Уже пора с собой в Киеве давно носить какие-нибудь аптечки, как минимум турникеты, точно спускаться в укрытие и так далее.

Как вы относитесь к россиянам, запускающим ракеты и дроны для атак по Украине, работающим на военных заводах. Или это соучастники преступления, или их можно считать нейтральными россиянами, не причастными к преступлению?

Конечно, их нельзя считать нейтральными. Они прямые негодяи.

Поэтому, конечно, в России нужна тотальная люстрация каждого подлеца, кто чем занимался. Каждый из них должен понести наказание, но они, скорее всего, не понесут.

Возможно, у вас были такие знакомые, которые участвовали либо в боевых действиях, либо хотя бы были вовлечены в правоохранительную систему? Их как-то совесть грызет или не грызет, или им в принципе все равно?

Они живут своей лучшей жизнью, у них все хорошо, у них хорошая зарплата, они путешествуют.

Доходит ли до них осознание, что это все-таки война и это коснется каждого?

Они отлично понимают, что война. То есть, в органах все люди прекрасно понимают, что это война, понимают причины и последствия. Просто им это неинтересно. Они живут в своем мире, не хотят ничем интересоваться.

А так, многие, конечно, граждане России, когда им даже дрон в дом прилетает, они не особо понимают, что это и почему.

Или они в этот момент начинают ненавидеть украинцев еще больше?

Да.

Это все "украинцы виноваты".

Да, исключительно. Я сомневаюсь, что там множество людей задумаются: а все-таки, может, что-то не так. Нет, я думаю, просто больше ненависти.

Завтра выйдет Владимир Соловьев или Скабеева скажет: "Да, украинцы друзья, все, завтра будете друзьями".

И большинство людей скажет: "Ну да".

Да, Путин виноват и так далее. Главное скажите им это. Главное, чтобы кто-нибудь сказал. Вот и все. Все держится на лидере мнений.

А как вы думаете, вы были под влиянием информационной пропаганды? Нельзя ли там не быть под ее влиянием?

Конечно невозможно не быть. Можно провести эксперимент с любым человеком, усадить его на неделю, не знаю, в закрытую комнату и показывать ей там "Первый канал", "Россия 1" и так далее. Я вас уверяю, она будет ненавидеть свою страну через неделю. Они действительно профессионалы. Это пропаганда.

А как вы тогда узнавали альтернативную информацию? Вы ведь как-то из этого всего вынырнули.

Я видел это все просто изнутри. Я был там в кабинетах отца, я видел, как это все происходит. То есть, я понимал, чем там занимаются мои друзья и товарищи.

Вы видели просто информационные сказки, а здесь реальность другая.

Да, такова реальность. Мне было все понятно, очевидно.

Здесь интересно, что больше вас раздражало в той реальности, которую вы видели? Отец, эти друзья, ФСБ?

Этот дурдом. Ну вот, там невозможно жить. Но если ты вот это все понимаешь, и у тебя IQ чуть выше среднего, то ты за этим всем наблюдаешь и думаешь: ну как? Я даже не понимаю, я не понимаю, во что я живу, зачем я что-то делаю, здесь строю и так далее. Ради чего?

Тому кто мне может объяснить идею России – вау! Но я не уверен, что есть такие люди. Никто не понимает в России, зачем и зачем они живут.

Понятно, что есть семья, ценности какие-то. Но сама идея государства, куда государство это идет, куда оно развивается, в каком государстве будут жить мои дети, в каком государстве будут жить мои внуки, это даже предположить невозможно и спрогнозировать, потому что это всеобщий большой дурдом .

Вы для себя видели какое-нибудь развитие в России? Имею в виду, как для личности чем заниматься, развиваться.

Я открывал свое дело, опять же для того, чтобы даже больше отвлечься от того, что происходит. Но у меня не вышло. Это невозможно. Ты все равно с этим постоянно сталкиваешься.

Реклама, баннеры, о чем люди говорят. Разумеется, люди об этом постоянно говорят. А вот у меня там брат погиб, а вот у меня там друг детства погиб и так далее.

Ты постоянно с этим сталкиваешься, и ты либо живешь и начинаешь оправдывать и очень сильно молчать, либо поддерживать активно, либо едешь. Я не понимаю ни одного человека, который не поддерживает Россию, но остается там.

Единственное, есть ребята, которые там совершали какие-то акции прямого действия, и они не могут уехать из России. Им сделать это действительно очень тяжело, потому что у них уголовные статьи, их преследуют, они просто где-то скрываются. А в противном случае, как можно в этом всем жить, существовать и быть против всей этой системы, я думаю, невозможно.

А как вы думаете, что может происходить дальше? Потому что сейчас многое нагнетается, что Россия может вторгнуться и в страны Европы. Вот там постоянно то Эстонию, то Латвию, то Литву обвиняют, Польшу. Действительно ли могут призвать вот тех 300 тысяч человек и их настраивают так информационно? Возможно, вы знаете информацию именно из вашего города или ваши знакомые говорят что-нибудь?

Об этом активно говорят. Я думаю, что не сейчас, но когда-нибудь в будущем страны Балтии точно должны опасаться вторжения России. Это очень "лакомые кусочки" и так далее.

Я думаю, дальше все будет так же в этом направлении развиваться, что Украине тоже нужно становиться бастионом дальше, строить большой забор и активно обороняться.

Пока существует Россия в том виде, в каком она существует, ничего не изменится. Здесь важно именно действительно, вот как говорил Денис Евгеньевич, победить в войне смыслов. На поле боя, понятное дело, там большой героизм украинцев и так далее, но все-таки численное преимущество есть численное преимущество.

То есть там люди вообще не кончаются. Там даже мобилизацию для этого не нужно проводить. То есть, там идут по контракту. Да, они все даже не доходят до позиции, умирают где-то в камышах. Да, не доходят, но уходят. Один человек, два дойдет, и вот так вот они скапливаются и так далее.

"Путин – это следствие": о том, как действительно можно развалить "российскую систему"

Можно ли представить какое-нибудь перемирие? Невозможно ли это, чтобы Россия согласилась на перемирие или мир, когда есть Путин?

Нет, возможно, будет какое-нибудь замораживание конфликта и так далее, но Владимир Путин точно никогда не будет мириться с этим перемирием. То есть для него это будет только так, небольшой отдых.

В общем, дело же не в самом Путине. Путин – это следствие. Причина – это сами люди, незаинтересованные в том числе люди и так далее. Уйдет Путин, кардинально ничего не изменится.

Потому что некоторые люди до сих пор считают, что если Путина не станет, все изменится. Нет?

Нет, я не думаю так. Так я не думаю. Дело не в нем очевидно.

То есть в самой правоохранительной системе, о которой вы говорили, что построен на страхе.

В системе ужаса. Дело в системе страха.

Как тогда это сломать можно ли?

Это очень хороший вопрос. Не знаю, у меня нет ответа. Как минимум стоит больше гражданам России приезжать в Украину, а Украине делать больше разрешений для граждан России, чтобы люди сюда приезжали, воевали, как-то помогали.

Потому что это хорошо ломает стереотип, о котором постоянно говорят, что запрещают говорить по-русски.

Вам здесь запрещают?

Нет, я спокойно здесь говорю по-русски. И когда больше граждан сюда будет приезжать в РДК воевать, или волонтерить в Украину, не воевать, именно заниматься какой-то волонтерской деятельностью, я думаю, многие граждане также бы сюда в Украину приехали из России и действительно помогали.

Я просто не вижу, что Украине в целом интересно этим заниматься. Я понимаю почему. Я думаю, здесь нужно победить вот в войне идей, в войне смыслов. Когда русские люди оттуда будут видеть, что это фальшивка, что это неправда.

А они увидят?

Мы стараемся, чтобы они это видели. Но это все-таки тоже, это не происходит вот так вот. С этим нужно работать, постоянно работать. И никто не отменял никаких "черных лебедей", которые могут случиться в России и так далее. Как тот же марш Пригожина. Кто-то останавливал Пригожина? Нет. И нас не будут останавливать, может быть.

Вы не поверите, мне на днях снился сон, что РДК уже в Москве. Было бы, было бы очень хорошо. Считаете ли вы, не очень хорошая идея?

Я думаю, было бы супер. Вопрос только, что для этого действительно нужно какое-то событие в самой России, внутри России.

Должна быть поддержка людей там, я так понимаю. Или что вы имеете в виду?

В России не очень важно, будут ли вообще кто-нибудь там нас поддерживать и так далее. Вот как пропускали Пригожина, так пропустят и всякую бронеколонну.

То есть, все мы видели, когда Российский добровольческий корпус заходил на территорию России. Там было какое-то сопротивление от граждан, кто-то бежал на них с вилами и так далее? Нет.

Все мы видели Курску, как люди заходили, как украинцы заходили в Курск, и там люди их встречали.

Кто-то даже на украинском общался.

Да, да. То есть, никто не будет ни на кого бежать, нападать. Какие-то, может быть, отдельные инциденты такие могут быть, но в основном в среднем такого не произойдет. Никто не будет танки останавливать руками и так далее.

"Несмотря на то, что они "системные" россияне": о товарищах из России, которые донатят на РДК

Есть ли для вас хорошие россияне?

Да, конечно, присылают иногда денег.

Есть те, кто донатят?

Да, да.

Но они, пожалуй, как-то скрывают это максимально?

Конечно, публично они не смогут донатить. Но да, есть такие люди. Они совершенно системны, они там есть, они просто кайфуют от того, что делают РДК. Они такие: "О, прикольно, классно, классно движете". Вот, и нам иногда что-то достается от тех же моих товарищей.

А вы говорите о том, чтобы они присоединялись, приезжали?

Да, им это, опять же, неинтересно. Они говорят: "Нет, нет, воевать мы не хотим". Кто-то из них был под Курской, они сказали: "Нет, нет, нет, нам не понравилось. Неважно, с какой стороны, просто нам не очень понравилось, когда у нас летит FPV, поэтому мы больше не хотим".

Есть ли, возможно, россияне, заслуживающие вообще прощения? Или это, например, бойцы РДК, которые воюют на стороне Украины?

Я думаю, конечно. У меня много друзей в Европе, других третьих странах. И они действительно достаточно многое делают для Украины.

Они действительно там хорошо зарабатывают, бросают невероятные суммы на волонтерские организации, на те же подразделения . Не думаю, что такие суммы каждый украинец бросает. Да, они не воюют, но активно поддерживают, чем могут, чем хотят. Супер, вполне достойные.

"Важно выстоять": о том, какова победа Украины для "Карелла"

По вашему мнению, есть ли, возможно, у РДК какие-то запреты? Вот вы говорите, что вы можете общаться со знакомыми, родственниками.

Когда мы проходим полиграф, мы описываем, с кем мы будем общаться, с кем мы не будем общаться. Мы понимаем риски, которые мы можем взять на себя.

Чтобы ваши родственники не передали информацию случайно как-то так?

Да. Разумеется, мы не рассказываем ничего о себе, где мы живем, кому сняли новую квартиру или еще что-нибудь. Просто какие-нибудь стандартные темы, например, о погоде.

Товарищ, например, пишет: "А я вот вам забросил те или иные денежные средства". Все, спасибо. Какие-то прямые многофункциональные темы мы не обсуждаем. Это небезопасно и для меня, и для них.

Что вам вообще будет победой в этой войне?

Я не думаю, что вообще для меня это будет какая победа в этой войне. Я не думаю, что я доживу до победы, которую я хотел бы видеть. Потому что я думаю, она еще далека.

Думаю, пока для меня даже будет победа в целом, чтобы мы отстояли это государство. Важно, чтобы она в целом устояла, чтобы здесь устояла концепция, чтобы здесь устояла ваша нация.

И тогда уже будет все хорошо, и в дальнейшем будет возможность все это вернуть. То, что вы потеряли, то, что мы потеряли. Для начала очень важно, чтобы просто устояла Украина, как сам факт.

Если бы сейчас был жив ваш отец, что бы вы хотели ему сказать?

Папа, я как ты хотел в спецназе, правда, немного другой страны и немного другой структуры, но как ты хотел.

Но на правильной стороне истории.

Так точно.

Это интервью было сокращено, исправлено и отредактировано для лучшего понимания аудиторией.