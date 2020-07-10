Протесты в Сербии: власти передумали вводить комендантский час, но придумали другие ограничения
В Белграде и других городах Сербии вспыхнули массовые протесты против власти. Акции происходят на фоне объявления комендантского часа, а также и на политической почве – из-за уступок частично признанному Косово. После 3 дней активных собраний власть передумала вводить комендантский час.
Премьер-министр Ана Брнабик заявила, что вместо комендантского часа, который ранее собирались ввести, власти запретят массовые собрания более 10 человек, пишет BBC.
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Кроме того, магазины, пабы, клубы, рестораны и другие заведения в Белграде будут работать до 21:00. В то же время площадки на открытом воздухе – до 23:00.
Отметим, что теперь у полиции будет больше оснований для разгона протестующих.
Локдаун был бы наиболее эффективной мерой, но взамен мы решились на такой промежуточный шаг,
– заявила премьер.
В целом чиновница не понимает, почему начались акции протеста.
Заметим, что введение комендантского часа – это лишь повод для новой волны протестов. На самом же деле они продолжаются в Сербии уже полтора года и имеют в основном политический характер. Все из-за неоднозначного отношения части общества и власти к Республике Косово.
Что известно о массовых протестах в Сербии: коротко
- Вечером 7 июля на улицы сербской столицы вышли тысячи людей.
- Митингующие требовали отставки президента.
- Протесты проходили на фоне объявления комендантского часа в столице Белграде, а также и на политической почве – из-за уступок частично признанному Косово.
- Демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а также попытались штурмовать парламент.
- Сербские силовики применили слезоточивый газ.