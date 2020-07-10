В Белграде и других городах Сербии вспыхнули массовые протесты против власти. Акции происходят на фоне объявления комендантского часа, а также и на политической почве – из-за уступок частично признанному Косово. После 3 дней активных собраний власть передумала вводить комендантский час.

Премьер-министр Ана Брнабик заявила, что вместо комендантского часа, который ранее собирались ввести, власти запретят массовые собрания более 10 человек, пишет BBC.

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Кроме того, магазины, пабы, клубы, рестораны и другие заведения в Белграде будут работать до 21:00. В то же время площадки на открытом воздухе – до 23:00.

Отметим, что теперь у полиции будет больше оснований для разгона протестующих.

Локдаун был бы наиболее эффективной мерой, но взамен мы решились на такой промежуточный шаг,

– заявила премьер.

В целом чиновница не понимает, почему начались акции протеста.

Заметим, что введение комендантского часа – это лишь повод для новой волны протестов. На самом же деле они продолжаются в Сербии уже полтора года и имеют в основном политический характер. Все из-за неоднозначного отношения части общества и власти к Республике Косово.

Что известно о массовых протестах в Сербии: коротко

Вечером 7 июля на улицы сербской столицы вышли тысячи людей.

Митингующие требовали отставки президента.

Протесты проходили на фоне объявления комендантского часа в столице Белграде, а также и на политической почве – из-за уступок частично признанному Косово.

Демонстранты бросали в полицию камни и файеры, а также попытались штурмовать парламент.

Сербские силовики применили слезоточивый газ.

По состоянию на 10 июля в Сербии подтвердили 17 342 случая коронавируса. От COVID-19 умерли 352 человека, а 13 651 – выздоровели.