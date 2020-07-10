У Белграді та інших міста Сербії спалахнули масові протести проти влади. Акції відбуваються на фоні оголошення комендантської години, а також і на політичному підґрунті – через поступки частково визнаному Косову. Після 3 днів активних зібрань влада передумала вводити комендантську годину.

Прем'єр-міністрка Ана Брнабік заявила, що замість комендантської години, яку раніше збиралися ввести, влада заборонить масові зібрання понад 10 осіб, пише BBC.

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Окрім того, магазини, паби, клуби, ресторани та інші заклади в Белграді будуть працювати до 21:00. Водночас майданчики на відкритому повітрі – до 23:00.

Відзначимо, що тепер у поліції буде більше підстав для розгону протестувальників.

Локдаун був би найбільш ефективним заходом, але натомість ми зважилися на такий проміжний крок,

– заявила прем’єрка.

Загалом чиновниця не розуміє, чому почалися акції протесту.

Зауважимо, що введення коменданстької години – це лише привід для нової хвилі протестів. Насправді ж вони тривають у Сербії вже півтора року й мають здебільшого політичний характер. Усе через неоднозначне ставлення частини суспільства і влади до Республіки Косово.

Що відомо про масові протести у Сербії: коротко

Ввечері 7 липня на вулиці сербської столиці вийшли тисячі людей.

Мітингувальники вимагали відставки президента.

Протести відбувалися на фоні оголошення комендантської години у столиці Белграді, а також і на політичному підґрунті – через поступки частково визнаному Косову.

Демонстранти кидали в поліцію каміння та фаєри, а також спробували штурмувати парламент.

Сербські силовики застосували сльозогінний газ.

Станом на 10 липня у Сербії підтвердили 17 342 випадки коронавірусу. Від COVID-19 померли 352 людини, а 13 651 – одужали.