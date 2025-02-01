Так, военная разведка Украины отвергла ложные обвинения в организации неправомерных действий на территории Словакии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ГУР.

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ГУР отреагировало на обвинения Словакии

В ГУР подчеркнули, внимательно изучили выдвинутые обвинения. Отметили, гибридные и информационные операции, направлены на подрыв ситуации в Европейских странах, сеяние раздора как внутри государств, так и между европейскими партнерами, – это чрезвычайно серьезная угроза для Украины, которая при поддержке цивилизованного мира героически противостоит вооруженной агрессии России.

Главное управление разведки Министерства обороны Украины официально сообщает, что в его структуре нет подразделения под названием "Грузинский национальный легион",

– заявили в военной разведке.

Добавили, Международный Легион ГУР является многонациональным подразделением активных действий, который принимает непосредственное участие в боях с российскими оккупационными войсками на самых горячих участках фронта и не проводит никаких гибридных действий на территории государств ЕС.

Относительно упомянутого на пресс-конференции лица, то она не является украинским военнослужащим, не имеет отношения к украинской разведке, не получает никаких задач или поручений ГУР МО Украины. Свой контракт с Международным Легионом ГУР МО Украины это лицо прекратило еще в апреле 2023 года и не возобновляло его. ГУР МО Украины решительно отвергает ложные обвинения в организации неправомерных действий в Словацкой Республике,

– подчеркнули в военной разведке.

Также отметили, ГУР находится в постоянном контакте и сотрудничестве с коллегами из стран НАТО, придерживается принципов добропорядочного сотрудничества и партнерства. Также всегда работает на благо общей безопасности и преодоления вызовов, что поставила перед странами Европы развязанная Россией полномасштабная война, в частности, информационная компонента российской агрессии.

Европейские политики должны быть максимально ответственными за свои слова, особенно – за обвинения в адрес дружественных стран, чтобы не давать никаких оснований для вражеской пропаганды,

– отметили в ГУР.

Констатировали, именно Россия делает постоянные попытки посеять раздор между странами Свободного мира. Агрессор дискредитирует европейских политиков, вмешивается в демократические выборы, организует уличные беззакония и даже осуществляет политические убийства на территории Европы.

Напомним, 31 января пророссийский премьер Роберт Фицо обвинил "Грузинский легион" и его лидера Мамуку Мамулашвили в "причастности к общественным протестам" в Словакии.