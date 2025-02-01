Так, воєнна розвідка України відкинула неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій на території Словаччини. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР.

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ГУР відреагувало на звинувачення Словаччини

У ГУР зазначили, що уважно вивчили висунуті звинувачення. Наголосили, що гібридні й інформаційні операції, спрямовані на підрив ситуації в Європейських країнах, сіяння розбрату як всередині держав, так і між європейськими партнерами, – це надзвичайно серйозна загроза для України, яка за підтримки цивілізованого світу героїчно протистоїть збройній агресії Росії.

Головне управління розвідки Міністерства оборони України офіційно повідомляє, що в його структурі немає підрозділу під назвою "Грузинський національний легіон",

– заявили у воєнній розвідці.

Додали, Міжнародний Легіон ГУР є багатонаціональним підрозділом активних дій, який бере безпосередню участь в боях з російськими окупаційними військами на найгарячіших ділянках фронту і не проводить жодних гібридних дій на території держав ЄС.

Щодо згаданої на пресконференції особи, то вона не є українським військовослужбовцем, не має стосунку до української розвідки, не отримує жодних завдань чи доручень ГУР МО України. Свій контракт з Міжнародним Легіоном ГУР МО України ця особа припинила ще у квітні 2023 року та не поновлювала його. ГУР МО України рішуче відкидає неправдиві звинувачення в організації неправомірних дій у Словацькій Республіці,

– підкреслили у воєнній розвідці.

Також наголосили, ГУР перебуває в постійному контакті та співпраці з колегами з країн НАТО, дотримується принципів доброчесної співпраці й партнерства. Також завжди працює на благо спільної безпеки та подолання викликів, що поставила перед країнами Європи розв'язана Росією повномасштабна війна, зокрема, інформаційна компонента російської агресії.

Європейські політики повинні бути максимально відповідальними за свої слова, особливо – за звинувачення на адресу дружніх країн, щоби не давати жодних підстав для ворожої пропаганди,

– наголосили в ГУР.

Констатували, саме Росія робить постійні спроби посіяти розбрат між країнами Вільного світу. Агресор дискредитує європейських політиків, втручається у демократичні вибори, організовує вуличні беззаконня і навіть здійснює політичні вбивства на території Європи.

Нагадаємо, 31 січня проросійський прем'єр Роберт Фіцо звинуватив "Грузинський легіон" та його лідера Мамуку Мамулашвілі у "причетності до громадських протестів" у Словаччині.