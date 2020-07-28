Президент США Дональд Трамп пригрозил демонстрантам тюрьмой. Он заявил, что все нападавшие на федеральные учреждения в Портленде и других городах, будут заключены на срок от 10 лет.

В своем твиттере Трамп написал, что протестующим, которые совершили акты вандализма в отношении правительственных зданий, грозит суровое наказание.

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"Анархисты, агитаторы и протестующие, которые уродуют здание федерального суда в Портленде или любые другие правительственные здания во всех наших городах и штатах, и наносят им вред, будут преследоваться согласно недавно повторно введенному в действие указу о защите памятников", – отметил президент США,

И подчеркнул, что за это они могут получить не менее 10 лет тюрьмы.

Кроме этого, Трамп написал, что фейковые новостные медиа пытаются показать протестующих в Портленде и Сиэтле, как "прекрасных, невинных людей, которые просто вышли на небольшую прогулку".

На самом деле, они являются больными и неуравновешенными анархистами и агитаторами, кого легко контролируют правоохранители, но и кто хочет уничтожить американские города,

– написал он на своей твиттер-странице.

The Fake News Media is trying to portray the Portland and Seattle “protesters” as wonderful, sweet and innocent people just out for a little stroll. Actually, they are sick and deranged Anarchists & Agitators who our great men & women of Law Enforcement easily control, but who... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 28, 2020

Под постом высказались тысячи возмущенных пользователей. В частности, они добавили фото и видео, на которых полицейские применяют силу в отношении участников протестов. В частности, жестоко бьют женщин.

Избиение протестующих в США: видео

Что известно о протестах в США

Масштабные антирасистские и антиполицейские протесты в США начались после смерти в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда. Ее вызвал удушающий прием, безосновательно примененный полицейским в отношении мужчины.

Сейчас наиболее активные столкновения происходят у здания суда в городе Портленд. Протесты в этом городе продолжаются почти 2 месяца без перерыва.

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Для противодействия демонстрантам, туда направили федеральных агентов. Протестующие запускают фейерверки и разводят костер возле суда. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы отогнать людей.

Протесты в Портленде / Фото Associated Press, Getty images