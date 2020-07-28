Протесты в США: Трамп пригрозил тюрьмой демонстрантам
Президент США Дональд Трамп пригрозил демонстрантам тюрьмой. Он заявил, что все нападавшие на федеральные учреждения в Портленде и других городах, будут заключены на срок от 10 лет.
В своем твиттере Трамп написал, что протестующим, которые совершили акты вандализма в отношении правительственных зданий, грозит суровое наказание.
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"Анархисты, агитаторы и протестующие, которые уродуют здание федерального суда в Портленде или любые другие правительственные здания во всех наших городах и штатах, и наносят им вред, будут преследоваться согласно недавно повторно введенному в действие указу о защите памятников", – отметил президент США,
И подчеркнул, что за это они могут получить не менее 10 лет тюрьмы.
Кроме этого, Трамп написал, что фейковые новостные медиа пытаются показать протестующих в Портленде и Сиэтле, как "прекрасных, невинных людей, которые просто вышли на небольшую прогулку".
На самом деле, они являются больными и неуравновешенными анархистами и агитаторами, кого легко контролируют правоохранители, но и кто хочет уничтожить американские города,
– написал он на своей твиттер-странице.
Под постом высказались тысячи возмущенных пользователей. В частности, они добавили фото и видео, на которых полицейские применяют силу в отношении участников протестов. В частности, жестоко бьют женщин.
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Что известно о протестах в США
Масштабные антирасистские и антиполицейские протесты в США начались после смерти в конце мая афроамериканца Джорджа Флойда. Ее вызвал удушающий прием, безосновательно примененный полицейским в отношении мужчины.
Сейчас наиболее активные столкновения происходят у здания суда в городе Портленд. Протесты в этом городе продолжаются почти 2 месяца без перерыва.
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Для противодействия демонстрантам, туда направили федеральных агентов. Протестующие запускают фейерверки и разводят костер возле суда. Силовики используют слезоточивый газ и резиновые пули, чтобы отогнать людей.
Протесты в Портленде / Фото Associated Press, Getty images